Procurador Eljach descarta investigación contra MinVivienda por viaje a Santa Marta

El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que no tienen “quejas ni reproches” sobre el viaje del ministro Jaime Andrés Beltrán. Foto: Catalina Mesa Urquijo

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El viaje a Santa Marta del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en medio de la crisis por el terremoto en el país ha despertado críticas y comentarios desde todos los sectores políticos. Esta vez el turno fue para el procurador general, Gregorio Eljach, quien señaló de manera directa que no hay investigaciones, ni quejas, ni reproches sobre esa actuación.

Así lo señaló el jefe del Ministerio Público asegurando que, hasta ahora, contra el ministro Beltrán no corre ningún proceso disciplinario. “El señor ministro ha dado unas explicaciones, y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche de esa conducta en particular”, dijo Eljach y explicó que el funcionario “no estaba trabajando”.

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A renglón seguido, el procurador general descartó que por ahora exista una indagación previa. “No tenemos gente para dedicarnos a lo que al señor ministro le sucedió”, concluyó. Sobre esta actuación del jefe de la cartera de Vivienda, varios congresistas radicaron una solicitud de moción de censura en su contra.

El revuelo se produjo luego de que se conocieron imágenes en las que se ve al ministro Beltrán en una playa en Santa Marta junto a su familia tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 300 personas fallecidas, más de 200 desaparecidos y más de 115.000 personas afectadas.

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Asimismo, tras ocho días del terremoto en el país, 211.878 personas y 45.100 familias permanecen damnificadas, según el informe más reciente de Asocapitales que también reporta 3.010 viviendas colapsadas y 42.208 averiadas.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que no abandonó sus responsabilidades a pesar de ese viaje una semana después del terremoto. “En las últimas horas han dicho que abandoné mis responsabilidades en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado las responsabilidades. Eso no es cierto”, dijo Beltrán.

El jefe de cartera de Vivienda remarcó que “nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos, fui a visitarlos en el tiempo que tienen mis hijos de vacaciones. Tengo que ser un padre presente, los servidores públicos no podemos dejar de lado a la familia porque somos padres, hijos y esposos. Mi familia también está comprometida con esta reconstrucción y seguiré trabajando por el país”.

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