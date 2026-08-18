De la Espriella respalda a MinVivienda Jaime Andrés Beltrán: será gerente de reconstrucción

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c) y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez (i), en una rueda de prensa. / EFE Foto: EFE - Pablo R. Seco

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El presidente Abelardo de la Espriella respaldó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en medio de los señalamientos de los que ha sido objeto por un viaje a Santa Marta días después del terremoto que afectó a más de 450 municipios en 15 departamentos. Pese a los pedidos para la destitución de Beltrán, el mandatario nacional lo designó como el gerente encargado para la reconstrucción de Colombia.

En imágenes difundidas por diversos medios se vio a Beltrán en una playa en Santa Marta junto a su familia y, de acuerdo a varias versiones, comprendía un viaje para una boda de un cercano del ministro. Por ello, varios sectores tanto de gobierno como de oposición pidieron la renuncia del ministro e incluso, desde el Pacto Histórico ya han llamado a una moción de censura en el Congreso contra Beltrán.

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Sin embargo, pese al ruido generado por esta controversia el presidente Abelardo de la Espriella le dio un espaldarazo y le encomendó liderar el plan de reconstrucción de Colombia. Según dijo en su primera alocución en la noche del pasado 17 de agosto el presidente “he encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el plan milagro de reconstrucción”.

Aunque el mandatario no entregó mayores detalles aseguró que “este es un plan que une al gobierno nacional, a los constructores, al sector financieros, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional. Invito también a los constructores, a lo empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”.

Ese plan comprende, según señaló el jefe de Estado, una inversión que superaría los COP 30 billones. Los recursos estarían mayormente enfocados en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda. Fue en la capital de este último departamento, Pereira, fue la última que visitó Beltrán previo a la revelación de sus imágenes en Santa Marta.

Sin embargo no fue solamente el presidente quien dio respaldo al ministro en medio de los señalamientos. La primera dama, Ana Lucía Pineda, escribió un mensaje a Beltrán en el que le dijo “siga adelante, usted y su familia están trabajando duro por Colombia”.

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Pineda destacó la participación de la esposa de Beltrán, Paula Ramírez, por estar al frente de uno de los puntos de acopio en Bucaramanga y remarcó que “usted (Beltrán), ya tiene listo el programa para atender las emergencias referentes a las viviendas afectadas”. “Sin perder el foco, seguimos adelante”, dijo la primera dama.

¿Qué respondió Beltrán por el caso?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que no abandonó sus responsabilidades a pesar de ese viaje una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a 15 departamentos, pero que dejó mayores afectaciones en la región Pacífico y el Eje Cafetero.

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“En las últimas horas han dicho que abandoné mis responsabilidades en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado las responsabilidades. Eso no es cierto”, dijo Beltrán. El jefe de cartera de Vivienda remarcó que “nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos, fui a visitarlos en el tiempo que tienen mis hijos de vacaciones. Tengo que ser un padre presente, los servidores públicos no podemos dejar de lado a la familia porque somos padres, hijos y esposos. Mi familia también está comprometida con esta reconstrucción y seguiré trabajando por el país”.

En su mensaje difundido en redes sociales culminó señalando: “De nada vale construir grandes cosas en el país si destruimos la familia. Mi reto es construirles casas a los colombianos, pero sin destruir el hogar”.

Moción de censura contra Beltrán

En el marco de este caso la bancada opositora del Pacto Histórico promovió una proposición para moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán, la primera que tendría que batirse el nuevo gobierno ante el Congreso. El texto fue iniciativa del representante Alejandro Toro y contó con el respaldo pleno de ese partido.

Sin embargo, congresistas de esa colectividad señalaron que la mesa directiva no agendó la propuesta para la sesión de este martes en la que se retoman actividades en el Legislativo. Aún así, el Pacto insistirá en su propuesta que, además, también tendrían contemplada una similar contra el Canciller Omar Bula.

En ese contexto ese mismo partido, a través de su líder, el expresidente Gustavo Petro, llamó a una réplica para la oposición luego del discurso del mandatario nacional. Según señaló Petro “he de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar como ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctima del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana terremoto”.

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