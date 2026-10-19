Procuraduría investiga a exdirectivos de Aerocivil por presuntas irregularidades en contrato

Puntualmente, la investigación se abrió contra los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez (2025) y Luis Alfonso Martínez Chimenty (2025-2026), así como contra Carlos Uriel Barragán…

Por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la adquisición, instalación y puesta en servicio del Sistema de Comunicación de Voz (VCS) en 18 aeropuertos del país, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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Puntualmente, la investigación se abrió contra los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez (2025) y Luis Alfonso Martínez Chimenty (2025-2026), así como contra Carlos Uriel Barragán Mina, quien se desempeñó como secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.

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Según el órgano de control, se habrían presentado deficiencias en la gestión y autorización de los viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en las instalaciones del fabricante, antes de su envío e instalación en Colombia.

Por esta razón, presuntamente no se habrían realizado las pruebas requeridas, lo que podría comprometer tanto el control de calidad de los equipos antes de su envío como la capacitación del personal de la Aerocivil, previstos en el contrato.

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El contrato, suscrito por la Aeronáutica Civil, superaba los COP 3.600 millones, según indicó el ente de control. Esta no es la primera acción de la Procuraduría contra la Aerocivil. El pasado 31 de julio, el órgano de control abrió una indagación previa contra la entidad por presuntas irregularidades en la contratación.

La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la vinculación de Gabriela Muñoz, exauxiliar de 20 años y estudiante de Derecho, así como en la contratación de varios de sus familiares. También pretende determinar si la exfuncionaria participó en decisiones ajenas a las funciones de su cargo dentro de la Aerocivil.

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