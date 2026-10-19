Jamás he tenido que ver con drogas ni con tráfico: Verónica Alcocer responde a Eva Ferrer 

En los últimos días, Eva Ferrer estuvo en el centro de la opinión pública tras sus declaraciones contra la exprimera dama en la revista Semana. En la entrevista, la exfuncionaria sostuvo que Alcocer habría…

La exprimera dama Verónica Alcocer salió al paso de los señalamientos que en los últimos días ha hecho Eva Ferrer, asesora durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y luego consejera del Gobierno. En entrevista con RCN, Alcocer sostuvo que Ferrer no era una “persona cercana” y aclaró que su relación era netamente “profesional”.

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En los últimos días, Eva Ferrer estuvo en el centro de la opinión pública tras sus declaraciones contra la exprimera dama en la revista Semana. En la entrevista, la exfuncionaria sostuvo que Alcocer habría aprovechado su papel como primera dama para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. También se refirió a su presunta participación en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno Nacional, lo que, según la española, evidenciaría el poder que al parecer tenía durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

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“Cuando tú eres la esposa del candidato presidencial más opcionado, la gente que se acerca a mí tal vez con muchos intereses personales y, al no verlos cumplidos, terminan decepcionadas, sintiéndose traicionadas de cosas que jamás se ofrecieron”, manifestó Verónica Alcocer en respuesta a los señalamientos de Ferrer.

Sobre las supuestas redes de personas que habrían obtenido puestos y contratos con el visto bueno de la exprimera dama, señaladas por Ferrer, Alcocer sostuvo que “no tenía esa potestad para vincular o desvincular a nadie”. Agregó que cuenta con toda la “evidencia para corroborar que eso es completamente falso”.

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Además, se refirió a los cuestionamientos sobre sus presuntos viajes a Venezuela, en los que, según declaraciones de terceros, habría llevado dinero en efectivo y drogas. En la entrevista con Semana, Ferrer mencionó que “lo primero que conozco y que me hacen saber es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manuel (Grau), me dice que de ese viaje se traen USD 2,5 millones”. Ferrer aseguró que ese no habría sido el único viaje que Verónica Alcocer habría hecho en aviones oficiales con fines presuntamente ilegales.

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Por su parte, Alcocer afirmó que solo viajó dos veces al país vecino: “Mi agenda desde el primer momento fue pública, no tengo nada que esconder”. También negó que hubiera “maletas en ese viaje” cargadas de droga, como señaló Ferrer. Asimismo, la exprimera dama reveló que, “a través de un informe de un investigador forense”, se “ha recopilado la información de dicho viaje del cual se me acusa de delitos gravísimos”.

Sobre el propósito del viaje, explicó que “era cumplir la agenda de Venezuela para conocer de primera mano el sistema orquestal (…) nosotros llegamos a Venezuela y me encontré con Delcy Rodríguez, Cilia Flores, ministras y está plenamente documentada mi agenda”.

Frente a la mención de Manuel Grau, un empresario catalán a quien el presidente Petro le otorgó la nacionalidad colombiana en 2022, Alcocer afirmó que su relación con él “lleva más de una década y es netamente de amistad” y agregó que no ha tenido negocios con él.

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Mientras Ferrer asegura que en esos viajes se movieron maletas con dinero y armas, Alcocer responde que “es una total mentira. Yo jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas, ni con tráfico ni con ninguna otra cosa. Han hecho una cantidad de relatos mentirosos”. Además, sostuvo que, mediante los protocolos de seguridad, se revisaban todos los elementos que ingresaban al avión.

La exprimera dama concluyó refiriéndose a las afectaciones que los señalamientos han generado en su imagen y en su núcleo familiar: “No solo me ha dañado la imagen a mí, (…) se extendió a toda la familia que lleva el apellido Alcocer. Vengo de una familia conservadora, correcta, de principios”.

Las declaraciones de Eva Ferrer

Los señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer salieron a la luz en una entrevista que Eva Ferrer concedió a Semana el pasado 9 de octubre. En ella, Ferrer afirmó que Alcocer habría aprovechado su posición para viajar entre Colombia y Venezuela con drogas, armas y dinero. A eso sumó su presunto papel en el direccionamiento de cargos y contratos en varias entidades del Gobierno Nacional, lo que daría cuenta del poder que, al parecer, tenía durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

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Según Ferrer, en enero de 2023 Alcocer habría viajado a Venezuela y, a su regreso, habría ingresado al país una suma millonaria de dinero. Aunque Ferrer no precisó la fecha exacta de ese viaje, sí está registrado que ese mes la exprimera dama estuvo en Caracas, acompañada por Jorge Zorro, entonces viceministro de Cultura. Esa visita estuvo relacionada con el proyecto de crear en Colombia un sistema nacional de orquestas similar al venezolano.

La española aseguró además que no fue el único desplazamiento en aviones oficiales con fines presuntamente ilegales. Dijo que “fueron muchos” y “confidenciales”, y que “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”.

En la entrevista también fue mencionado Danilo Romero, otra persona cercana a Petro, a quien Ferrer señaló de presuntamente haber ayudado a Alcocer a ocultar capitales. Según la española, el expresidente no habría tenido conocimiento de esos movimientos. Sin embargo, afirmó que el dinero tenía fines electorales y estaría destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, quien en las elecciones regionales de 2023 aspiró a la Gobernación de Sucre.

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A raíz de estas declaraciones, el pasado martes 13 de octubre la Procuraduría General de la Nación citó a declarar a Ferrer. De acuerdo con el órgano de control, la española deberá entregar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó a los medios y en los que, al parecer, estarían involucrados varios servidores públicos.

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También deberán declarar bajo juramento Carmen Caballero; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes, e Ingrid Carolina Plata Navas, quien también trabajó en la Casa de Nariño y es cercana a la familia Petro Alcocer.

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Por este mismo caso, la Fiscalía General de la Nación ya había citado en tres ocasiones a Ferrer. Según el ente acusador, su Dirección Especializada contra la Corrupción ha adelantado múltiples actividades de policía judicial dentro del proceso. Sin embargo, hasta ahora la exconsejera no se ha presentado a las audiencias, alegando motivos de seguridad, y no ha entregado pruebas de sus señalamientos.

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