Agenda judicial en Colombia: imputaciones por acoso sexual, Odebrecht y decisiones en la JEP

Llamados a juicio, imputaciones por casos de violencia sexual y decisiones claves en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacen parte de la agenda judicial de esta semana en Colombia. La Fiscalía imputará cargos al periodista Ricardo Orrego por posible acoso sexual y acto sexual violento, así como al exembajador Daniel Garcés Carabalí por presunta violencia contra su exesposa. Y la justicia transicional finalizará el juicio a un exmilitar por falsos positivos en Antioquia. Estas son las audiencias claves que se realizarán.

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El lunes 19 de octubre, a las 4:00 de la tarde, la Fiscalía imputará cargos al expresentador de Caracol Televisión Ricardo Orrego, por su presunta responsabilidad en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. El caso está relacionado con hechos en contra de cinco mujeres periodistas, que habrían ocurrido entre 2012 y 2024, cuando trabajaba como periodista en el medio de comunicación.

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Orrego, igual que el expresentador Jorge Alfredo Vargas, salió del canal en marzo de 2026, en medio de las investigaciones adelantadas en la empresa por presuntos hechos de acoso sexual. En ese momento se hicieron públicas varias denuncias de periodistas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, expusieron episodios de presunto acoso sexual en medios.

"Existe un interés claro en que se precisen y se den a conocer integralmente los hechos para esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los señalamientos, hasta ahora desconocidos, para ejercer así la defensa de mi representado", señaló la abogada Julieth Natali Fiallo Gualdrón, quien representa a Orrego, tras conocerse la noticia del llamado a imputación de cargos.

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La imputación será este lunes a la 4:00 de la tarde. Foto: Leonardo Sánchez

Nueva imputación a José Roberto Prieto Uribe por caso Odebrecht

José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, y quien pagó una condena de cinco años de prisión por tres delitos relacionados con manejo irregular de dinero con el pretexto de "tapar huecos" a favor del exmandatario. Sin embargo, ahora enfrentará una nueva imputación de cargos relacionada con el sonado caso Odebrecht.

La Fiscalía le comunicará la apertura formal de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del proyecto Ruta del Sol 3. Según el ente investigador, que había anunciado la imputación desde el 22 de febrero de 2021, Prieto Uribe sería responsable del delito de lavado de activos, relacionado con la construcción de un puente en Plato (Magdalena).

"El Grupo de Tareas Especiales encontró que no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas, que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que José Roberto Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol 3″, dijo la Fiscalía en su momento. La audiencia será el martes, a las 9:00 de la mañana.

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Exdirector de Findeter y exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos 2014, a su salida de la audiencia por los delitos de: tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Foto: Cristian Garavito

Acusación de Daniel Garcés por presunta violencia contra su exesposa

El viernes 23 de octubre, a las 8:00 de la mañana, se realizará la audiencia de acusación en contra de Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana durante el gobierno Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

El exfuncionario es investigado por la presunta violencia física, sexual y psicológica ejercida durante al menos diez años en contra de su exesposa, Beatriz Niño Endara. Según el ente investigador, el exdiplomático del gobierno colombiano en Ghana habría ejercido “un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja”, que se extendió durante diez años, entre 2011 y 2021.

La investigación señala que, luego de que Beatriz Niño Endara decidiera separarse de Garcés Carabalí e iniciara una nueva relación sentimental, el exembajador "presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia de Bogotá, y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados".

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Exembajador de Colombia en Ghana, fue imputado por violencia intrafamiliar y sexual, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos Foto: Óscar Pérez

Termina el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez en la JEP

También la justicia transicional tomará decisiones claves esta semana. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP escuchará los alegatos de conclusión en el juicio adversarial que se adelanta en contra del coronel (r) David Herley Guzmán por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cuando era comandante del Ejército en el departamento de Antioquia.

Guzmán, quien no aceptó su responsabilidad cuando le imputó cargos la Sala de Reconocimiento de Verdad, está de cara a una sentencia que podría ser de hasta 20 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con hechos que dejaron 18 víctimas de Dabeiba e Ituango, entre 2004 y 2005. Es el primer exmilitar en juicio por hechos ocurridos en Antioquia.

El expediente en contra de Guzmán Ramírez hace parte del caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Según la Unidad de Investigación (UIA), el oficial habría participado en diez hechos criminales: en ocho de ellos como coautor y en los otros dos como coautor mediato en alianza con las Antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con quien su unidad militar mantuvo una alianza criminal para asesinar a civiles.

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El expediente del coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez hace parte del caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. Foto: Jurisdicción Especial para la

Elección del nuevo presidente de la JEP

En medio de la tormenta que para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la discusión de su presupuesto para 2027 y los debates de los dos proyectos que buscan modificar su tiempo de vida y el alcance de algunas de sus sentencias, este 20 de octubre la Sala Plena de la justicia transicional elegirá a quien reemplazará al magistrado Alejandro Ramelli en la presidencia entre 2026 y 2028.

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Los 38 magistrados de la JEP (18 de las Salas de Justicia y 20 del Tribunal para la Paz) elegirán a quien, a partir del 5 de noviembre, ocupará el cargo de dirigir, coordinar y representar a ese organismo en los próximos dos años. Son tres los candidatos a la presidencia de la JEP. La única mujer de la terna es la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, vicepresidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento y coordinadora de la Comisión de Género de la justicia transicional.

La lista la completan el magistrado Camilo Suárez Aldana, vicepresidente de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz y el ponente de la sentencia de 2025 contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestros. Y el magitrado Danilo Rojas Betancourth, vicepresidente de la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz y expresidente del Consejo de Estado.

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De izquierda a derecha, los magistrados Camilo Andrés Suárez Aldana, Reinere Jaramillo Chaverra y Danilo Alfonso Rojas Betancourth. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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