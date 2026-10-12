Según la información entregada por las autoridades regionales, el hecho ocurrió exactamente en un sitio conocido como Los Tronquitos, cerca del cruce hacia el…

Un nuevo hecho de violencia se presentó en la vía que comunica al municipio de La Plata con la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. En la noche de este 11 de octubre, hombres armados detuvieron un bus de servicio público perteneciente a la empresa Coomotor, obligaron a sus pasajeros a bajarse del vehículo y le prendieron fuego ante la mirada de quienes estaban allí.

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Queman un bus de servicio público entre La Plata y Neiva (Huila): buscan a los responsables

Según la información entregada por las autoridades regionales, el hecho ocurrió exactamente en un sitio conocido como Los Tronquitos, cerca del cruce hacia el corregimiento de San Andrés. El vehículo de servicio público cubría la ruta entre La Plata y Bogotá. Quienes interceptaron el bus, al parecer, se movilizaban armados y en motocicletas y obligaron al conductor a detenerse.

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Luego de que el conductor y los pasajeros se bajaron del bus, los hombres armados le prendieron fuego al vehículo. Los informes conocidos hasta el momento señalan que ninguna persona quedó herida. Las autoridades locales desplegaron un plan de seguridad para intentar dar con los responsables del ataque; aún no hay pista de a qué grupo ilegal pertenecerían.

La Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, está al frente de la investigación de este hecho de violencia. El caso preocupa a habitantes del Huila, pues es el segundo bus incinerado en menos de dos semanas y se suma a varios hechos de violencia en la región.

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El hecho ocurre apenas tres días después de que las autoridades nacionales y regionales adelantarán un consejo de seguridad en Neiva, tras el cual anunciaron medidas para atender la situación de seguridad y orden público, así como atacar el crimen organizado y la extorsión en el departamento del Huila, donde hay presencia de al menos tres facciones de las disidencias de las Farc.

Las autoridades anunciaron, entre otras cosas, el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra) y 1.400 policías judiciales, para frenar la extorsión. También la implementación de un plan de fortalecimiento tecnológico en 300 estaciones de Policía, con capacidades especiales para repeler ataques con drones, que es uno de los mayores problemas en la actualidad.

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