¿Quién es “Pinocho”, el jefe de criminal que De la Espriella ordenó someter en una semana?

Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho” o “El Ganadero”, pasó en pocos años de estar detenido en España y pedido en extradición por Colombia a convertirse en uno de los representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, con el cambio de Gobierno, su situación volvió a dar un giro: está prófugo, su extradición a Estados Unidos fue reactivada y el presidente Abelardo de la Espriella le dio una semana a los ministros de Justicia y Defensa para lograr…

Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho” o “El Ganadero”, pasó en pocos años de estar detenido en España y pedido en extradición por Colombia a convertirse en uno de los representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, con el cambio de Gobierno, su situación volvió a dar un giro: está prófugo, su extradición a Estados Unidos fue reactivada y el presidente Abelardo de la Espriella le dio una semana a los ministros de Justicia y Defensa para lograr el sometimiento de este jefe criminal.

Señores ministros de Defensa y de Justicia, @mindefensa y @MinjusticiaCo, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto.



Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa… pic.twitter.com/RwY8klng69 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

El jefe de Estado dio a conocer este utlimatum a través de un publicación en sus redes sociales, tras la publicación de la revista Semana de una entrevista a alias «Pinocho» en la que le envió un mensaje a De la Espriella: «Presidente, estoy dispuesto a entregarme». Esta noticia se conoce, tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, uno de sus jefes, durante un operativo de la Policía en La Guajira hace una semana.

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Pero la historia de “Pinocho” en los expedientes de las autoridades se remonta a mucho antes de la aparición de las ACSN. De acuerdo con la Policía, Castillo tiene una larga trayectoria criminal y sus primeros registros están ligados al paramilitarismo que durante años ejerció control sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Las autoridades sostienen que hizo parte del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Hernán Giraldo Serna, y que posteriormente estuvo vinculado con la banda de Los Mellizos.

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Castillo ha sido identificado, precisamente, como un hombre cercano a Giraldo, uno de los antiguos jefes paramilitares más poderosos de la región Caribe. Bajo el mando de Giraldo, el Frente Resistencia Tayrona consolidó durante años un dominio armado en sectores de Magdalena y la Sierra Nevada. Tras la desmovilización de las AUC, otras organizaciones criminales ocuparon parte de esos territorios y mantuvieron actividades relacionadas con el narcotráfico, las extorsiones y otras economías ilegales.

El narcotráfico llevó a Castillo por primera vez ante la justicia estadounidense. En 2008 fue extraditado a Estados Unidos por ese delito. Tres años después, en septiembre de 2011, regresó a Colombia y se acogió a la Ley de Justicia y Paz, el mecanismo creado para investigar y juzgar a integrantes de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Alias «Pinocho» volvió a Colombia en 2023, tras ser capturado en España. Foto: Archivo

Para las autoridades, sin embargo, ese no fue el final de su trayectoria criminal. La Policía sostiene que Castillo volvió a delinquir y terminó vinculado con Los Pachenca, organización que posteriormente pasó a denominarse Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. “Después de acogerse al proceso de Justicia y Paz, alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’ utilizó la fachada de líder social para seguir delinquiendo, en este caso y desde 2017 con el Grupo Delincuencial Organizado Los Pachenca”, aseguró en su momento la Policía.

Las autoridades llegaron a señalarlo como uno de los jefes de Los Pachenca y como presunto responsable de ordenar homicidios selectivos y cobros extorsivos en Magdalena y La Guajira. Las investigaciones también lo han relacionado con tráfico de estupefacientes y armas. Entre los casos que aparecen en su historial judicial está el asesinato del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido el 23 de abril de 2020 en la vereda Calabazo Alto, zona rural de Santa Marta.

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La versión de Castillo siempre ha sido diferente. Desde enero de 2021 apareció en medios de comunicación para negar que fuera integrante de Los Pachenca. Aseguró que se dedicaba a actividades comerciales y sostuvo que tanto él como su familia estaban bajo amenaza de organizaciones criminales. Durante su estadía en España afirmó que se había radicado allí junto con su esposa y que tenía una empresa dedicada a exportar mármol y cerámica hacia Colombia y México.

Para entonces, las autoridades colombianas ya estaban detrás de él. El 24 de mayo de 2021, un juzgado de control de garantías de Cúcuta expidió una orden de captura en su contra dentro de un expediente por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Meses después, su persecución cruzó el Atlántico.

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El 19 de enero de 2022, Castillo fue capturado por las autoridades españolas en Brunete, Madrid. El entonces presidente Iván Duque anunció personalmente su detención y lo presentó como cabecilla de Los Pachenca. “Seguimos demostrando que El Que La Hace La Paga. Gracias al trabajo articulado con autoridades de España, fue capturado en ese país, Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’, cabecilla de ‘Los Pachenca’ requerido por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado”, escribió entonces el mandatario.

Castillo permaneció detenido en España hasta que fue enviado a Colombia para responder ante la justicia. Sin embargo, su permanencia tras las rejas terminó en junio de 2023. Un juez de control de garantías revocó la medida de aseguramiento que pesaba en su contra y ordenó su libertad. Posteriormente volvió a ser requerido por las autoridades y hoy figura como prófugo de la justicia.

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Mientras su situación judicial daba esos giros, su nombre comenzó a aparecer en un escenario completamente distinto: la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada habían pedido que Castillo, al igual que Hernán Giraldo, tuviera participación en los acercamientos con el Ejecutivo.

El Gobierno terminó reconociéndolo como representante de las ACSN dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico establecido para explorar el tránsito de esa organización hacia el Estado de derecho. En 2025, mediante la Resolución 335, la administración Petro reconoció a Castillo como uno de los representantes de la estructura en ese mecanismo. Su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, también hizo parte de los acercamientos.

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La designación produjo una paradoja alrededor de “Pinocho”. Mientras durante años Castillo había negado públicamente pertenecer a Los Pachenca, las propias ACSN terminaron presentándolo como uno de sus representantes ante el Estado y el Gobierno lo reconoció formalmente como interlocutor dentro del proceso. Al mismo tiempo, los expedientes de las autoridades continuaban señalándolo como uno de los hombres importantes de la organización.

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El cambio de Gobierno volvió a transformar su situación. El 26 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó hacer efectiva la entrega en extradición a Estados Unidos de cinco personas que habían participado como representantes en distintos espacios de diálogo durante el gobierno Petro. Sus extradiciones habían sido concedidas durante 2025, pero su entrega permanecía suspendida debido a su participación en esos procesos.

Entre ellos estaba Fredy Castillo. También fueron incluidos su hermano Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”; Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”; Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, y Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”. Para el momento del anuncio, tres estaban en poder de las autoridades, mientras Castillo y “HH” permanecían prófugos.

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La decisión significa que, para que “Pinocho” pueda ser entregado a Estados Unidos, primero tendrá que ser ubicado y capturado. De la Espriella ordenó a las autoridades dar con su paradero y puso fin al beneficio que había impedido materializar su extradición durante su participación en los acercamientos de la administración anterior.

Castillo también ha intentado defender ante los jueces una versión distinta sobre su relación con las autoridades. Desde la clandestinidad ha presentado acciones de tutela contra entidades como la Policía y la Unidad Nacional de Protección y ha sostenido que ha actuado como informante y que incluso ha sido beneficiario de medidas de protección. Esos argumentos han hecho parte de una historia judicial que contrasta con los señalamientos que durante años han hecho los organismos de seguridad sobre su papel dentro de las ACSN.

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Ahora, la ofensiva en su contra tomó un nuevo impulso. Tras la muerte de “Bendito Menor”, el Gobierno señaló a Castillo como uno de sus principales objetivos. Este 12 de septiembre, el presidente De la Espriella dio a los ministerios de Defensa y Justicia una semana para coordinar su sometimiento a la justicia, mientras continúa vigente la decisión de hacer efectiva su extradición a Estados Unidos.

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Así, el nombre de Fredy Castillo vuelve al punto en el que ha estado varias veces durante las últimas dos décadas: en la mira de las autoridades. Su recorrido resume buena parte de las transformaciones de las estructuras armadas de la Sierra Nevada: fue integrante de las AUC, estuvo ligado al entorno de Hernán Giraldo, fue extraditado por narcotráfico, regresó a Colombia y se acogió a Justicia y Paz; luego fue señalado como jefe de Los Pachenca, capturado en España y extraditado nuevamente a Colombia.

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Después recuperó la libertad y terminó reconocido por el gobierno Petro como representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en los acercamientos con el Estado. Hoy la situación es completamente distinta. “Pinocho” está prófugo, el Gobierno ordenó hacer efectiva su extradición a Estados Unidos y las autoridades tienen nuevamente la instrucción de encontrarlo. De interlocutor en la paz total pasó, otra vez, a ser uno de los hombres más buscados de la estructura que opera entre Magdalena y La Guajira.

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