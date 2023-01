Quiero que los dos Gobiernos arreglen mi situación: Merlano sobre su extradición Foto: AFP - MARCELO GARCIA

“Me encuentro en el limbo”: Así catalogó la exsenadora Aida Merlano su situación actual con la justicia. La excongresista conservadora condenada en dos ocasiones en Colombia por delitos electorales se encuentra prófuga en Venezuela desde hace un poco más de tres años cuando decidió escapar de territorio la cárcel el Buen Pastor de Bogotá tras asistir a una cita odontológica. En diálogo con el periodista Daniel Coronell, la política le pidió al Gobierno de Gustavo Petro avanzar con el trámite de solicitud de extradición. Pidió que lo hiciera ante el presidente Nicolás Maduro.

“Pido que haga la solicitud al presidente legítimo que manda en Venezuela. Yo le pido, le exijo, como una ciudadana colombiana, que solicite mi extradición, que también le exija al presidente Nicolás Maduro explicar cuáles son mis circunstancias en este país”, dijo la excongresista en la mañana de este viernes. La política que permanece prófuga de la justicia colombiana, durante este jueves, entregó su testimonio en el juicio que se adelanta en la Fiscalía en contra del empresario Julio Gerlein, quien es acusado de ser uno de los patrocinadores de la masiva compra de votos en la costa Atlántica para su campaña.

Merlano, quien tiene como costumbre prender el ventilador durante el primer semestre del año como lo hizo en 2022 y salpicó a los entonces presidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, dijo que se fugó hacia Venezuela “preparada” para entregar información que no fue tenida en cuenta mientras estuvo presa en la cárcel el Buen Pastor en Bogotá. “Tengo para probar, en eventual caso, que yo me senté con representantes del Gobierno que no me cumplieron”, dijo la excongresista.

“Pido que me traten con respeto y salvaguarden de cualquier atentado. Yo quiero que los dos Gobiernos se pongan de acuerdo para solucionar mi situación porque me encuentro en el limbo. No estoy en asilo político y estoy en condiciones que no son favorables. Le pido y le exijo al presidente que defina qué va a hacer conmigo”, resaltó durante una entrevista que rindió en La W. La política añadió que no le tiene miedo a la cárcel ni a darle la cara a la justicia.

“Estoy pagando por un entramado de sembrarme armas. Lo que tenga que pasar que pase pronto. Estoy preparada para todo. No estoy proclamando inocencia porque sé hasta donde cometí errores, pero soy víctima de la justicia”, resaltó en medio de su intervención en la que solicitó que al Gobierno Petro que garantizara su seguridad y la de su familia que han sido víctimas de la élite política del país. “Yo quiero darle la cara a mi país. He querido que se haga justicia porque en el Buen Pastor era una presa más”, resaltó.

Merlano dijo que nunca tuvo necesidad de “robar un solo peso” porque sus gastos los solventaba de los recursos que le proveían sus negocios. Denunció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está vendiendo dos de sus carros que fueron obtenidos con dineros lícitos. “Están haciendo feria con mis propiedades que he adquirido de manera legal. He sido víctima de una persecución política y de dos familias poderosas”, explicó y dijo que su caso no solo debía ser revisado por autoridades nacionales, sino que debía trascender a la Corte Idh.

Además de su solicitud de extradición, Merlano volvió a arremeter en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez a quien tildó de “asesino y bandido”. Esta no es la primera vez que la política se refiere sobre el exjefe del búnker de quien también ha dicho que, junto con el expresidente Duque, participó en un entramado judicial para llevarla a la cárcel. Sin embargo, en este caso fue más allá: “Néstor Humberto Martínez es un bandido y además un asesino, lo afirmo porque tengo pruebas de eso. Para mí él es un asesino. Está involucrado en el asesinato del señor Pizano y su hijo. Está enredado en todos los negocios sucios de Odebrecht. Ellos son de los que tapan asesinando personas”, agregó.

La solicitud de extradición la hizo Merlano en medio de la entrevista rendida a La W y mientras entregó su testimonio en el juicio del empresario Julio Gerlein. En la mañana de este viernes, el presidente Gustavo Petro anunció que le dará trámite a su solicitud. “Leí la solicitud que hace vía prensa la exsenadora Aida Merlano sobre su petición que sea extraditada a Colombia, su regreso a Colombia. Indudablemente estamos dispuestos a solicitar su extradición”, dijo el mandatario.

