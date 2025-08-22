El prontuario de alias “Chejo”, detenido en 2024 y liberado por orden de Petro

Según información de agencias de inteligencia, alias "Chejo" estuvo un año en las filas del Eln y luego pasó a las disidencias de alias "Calarcá Córdoba". Foto: Archivo Particular

Sigue aumentando la cifra de policías muertos tras el ataque con drones perpetrado en la mañana del 21 de agosto, en zona rural de Amalfi (Antioquia). Ya son 13 los uniformados muertos por cuenta del ataque a un helicóptero de la Policía que movilizaba uniformados que adelantaban labores de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región.

El hecho fue atribuido por las autoridades al Bloque Magdalena Medio, estructura 36 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Calarcá Córdoba”. Esa organización, que tiene fuerte incidencia en la región, opera allí al mando de un hombre identificado por agencias de inteligencia como el presunto responsable del atentado: Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo”.

Este hombre, según información de inteligencia conocida por El Espectador, no solo sería el autor intelectual del ataque al helicóptero de la Policía, ni es la primera vez que aparece en el radar de las autoridades. En julio de 2024 había sido detenido en vías del departamento de Antioquia, cuando se movilizaba en una caravana con alias “Calarcá”. Pero por orden presidencial quedó libre.

Además, es el hombre más visible de las disidencias de alias “Calarcá” en Antioquia. Desde 2018 hace parte de este grupo al margen de la ley, luego de un breve paso por el Ejército de Liberación Nacional (ElN). Las autoridades tienen información de que su estructura está conformada por a menos 21 líderes que cumplen órdenes de “Chejo” en 13 municipios de tres subregiones de ese departamento.

¿Quién es alias “Chejo”, líder de las disidencias de Antioquia?

La información entregada por las autoridades señala que alias Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo” tiene 37 años, de los cuales ha pasado los últimos siete en las filas de las disidencias de las Farc. Su acción delictiva está concentrada en los municipios de Anorí, Campamento y Angostura (nordeste de Antioquia). Allí mantiene fuerte presencia y control armado.

Alias “Chejo”, según lo recopilado por agencias de inteligencia, empezó en el año 2017 como guerrillero raso del Eln. Para 2018 ya había pasado a las filas de la naciente facción disidente de las Farc comandada por “Calarcá Córdoba”, hoy conocida como Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF). La misma estructura que ha sembrado el terror en sitios como Arauca y el Catatumbo (Norte de Santander).

Desde el primer momento en ese grupo, alias “Chejo” empezó una acelerada carrera para posicionarse como líder de la organización criminal. Para 20218 era el explosivista de la estructura 36 de las disidencias. Entre 2019 y 2022 se desempeñó como líder de comisión de la misma estructura armada. En 2023 pasó a ser el segundo líder de la estructura 36 y se mantuvo en esa posición hasta este año, cuando asumió su liderazgo.

Las autoridades señalan que este hombre ha logrado consolidar su poderío en la región a través de estrategias como intimidación de población civil, terrorismo y “propaganda subversiva para mantener el control territorial”. Las autoridades dicen que “su historial lo perfila como un actor de alta peligrosidad, con amplia experiencia en operaciones armadas y una marcada influencia dentro de la estructura 36″.

El 23 de julio de 2024, alias “Chejo” fue detenido cuando se movilizaba en la vía que comunidad al municipio de Anorí con la ciudad de Medellín, en una caravana compuesta por siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el mismo grupo también viajaba Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, comandante del Bloque Jorge Briceño y hoy máximo líder del EMBF.

Para la fecha, ambos hombres tenían suspendidas las órdenes de captura en su contra, pues estaban sentados en la mesa de negociación del quinto ciclo de diálogos de paz entre el antiguo Estado Mayor Central y el Gobierno Nacional. Según la información entregada por las autoridades, ambos líderes de las disidencias fueron dejados en libertad “por orden presidencial”.

El prontuario criminal de alias “Chejo”

En los siete años que alias “Chejo” lleva en las filas de las disidencias de “Calarcá”, las autoridades han identificado su participación y responsabilidad intelectual en la menos seis acciones criminales, tres ataques a la población civil, un ataque a infraestructura y uno más a la fuerza pública. De las 21 personas que están a su cargo, 20 tienen orden de captura.

Las autoridades lo señalan como el responsable de la quema de maquinaria amarilla que era propiedad de a la empresa Celsia S.A., en la vereda San Antonio, del municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), el 26 de junio de 2018. En marzo de ese año habría participado en la ejecución de un homicidio en la vereda Naranjal, de Amalfi.

También habría participado en la desaparición forzada y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, en la vereda La Frisolera, del municipio de Campamento, el 2 de octubre de 2021. Luego, en 2022, habría liderado la instalación de vallas alusivas a las disidencias de las Farc, para manipular el flujo vehicular entre los municipios de Campamento y Guadalupe.

De nuevo en la vereda La Frisolera, de Campamento, se le atribuye la masacre de cuatro personas, ocurrida el 30 de enero de 2023. Además, se le atribuye la instalación de artefactos explosivos en la vereda Los Trozos, del municipio de Anorí (Antioquia), en el año 2017; cuando aún hacía parte de las filas de Eln. No en vano, alias “Chejo” es considerado un importante objetivo para las autoridades.

