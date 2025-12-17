Refuerzan la seguridad en Barrancabermeja tras atentados del Eln

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, anunció el nuevo esquema de seguridad en el Distrito. Foto: Archivo Particular

Luego del atentado con explosivos ocurrido el pasado 15 de diciembre en el peaje La Lizama, en la vía que conecta a Bucaramanga (Santander) y Barrancabermeja (Santander), en el marco del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las autoridades locales anunciaron la llegada de 80 nuevos policías con los que se busca reforzar la seguridad del Distrito.

La decisión se tomó tras un consejo extraordinario de seguridad, liderado por el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, quien indicó que los nuevos uniformados permanecerán en el municipio, por lo menos, durante lo que resta del mes de diciembre.

“Queremos garantizar la tranquilidad de los barranqueños y que las familias puedan vivir una Navidad en calma”, aseguró el alcalde al anunciar el ajuste al esquema de seguridad tras el paro armado del Eln. Asimismo, Vásquez Gómez se pronunció a través de la red social X para rechazar los actos de violencia atribuidos a este grupo armado.

El mandatario local también se refirió al atentado registrado nuevamente en Barrancabermeja durante la madrugada de este 17 de diciembre, el cual, según las primeras pesquisas de las autoridades, habría sido perpetrado por el Eln. En el hecho resultaron heridos dos policías tras la detonación de un explosivo.

Lamento profundamente el ataque ocurrido en los últimos minutos, en el sector que conduce al antiguo basurero municipal, sobre la vía nacional, que dejó a dos policías heridos mientras cumplían su deber.



Quiero informar que los uniformados no presentan heridas de gravedad y se… — Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) December 17, 2025

“Lamento profundamente el ataque ocurrido en los últimos minutos, en el sector que conduce al antiguo basurero municipal, sobre la vía nacional, que dejó a dos policías heridos mientras cumplían su deber”, señaló Vásquez Gómez.

El alcalde indicó que los uniformados no presentan heridas de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica. Agregó que, como consecuencia de la explosión, se registraron afectaciones en la infraestructura eléctrica, lo que provocó la suspensión del servicio en algunos puntos de ese sector.

El paro armado inició el pasado 14 de diciembre y se extendió hasta la madrugada de este 17 de diciembre, a las 6:00 a. m. Mediante un comunicado, el grupo armado explicó que la medida correspondía a una protesta contra lo que calificaron como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

