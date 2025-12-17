Resolución de la Policía ordena cambios en el uso de la fuerza por parte de los uniformados

La implementación de la nueva resolución estará a cargo de la Dirección de Educación Policial Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Policía Nacional expidió una nueva resolución en la que ordenó cambios en el uso de la fuerza y la proporcionalidad por parte de sus uniformados. Dentro de los cambios que señala el documento, está una política de cero tolerancia con casos de abuso de la fuerza y la transparencia en las cifras sobre los casos que se presenten.

La Resolución 04240 de 2025 desarrolla un “modelo para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza en la Policía Nacional”, cuyo objetivo es establecer parámetros institucionales de actuación para los uniformados en distintas situaciones.

La nueva normativa indica que los uniformados deberán utilizar, en la medida de lo posible, “medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o a las armas de fuego”, precisando que estas solo podrán emplearse cuando las medidas disuasivas resulten ineficaces.

Asimismo, el documento establece que el nivel de fuerza utilizada, así como los medios y métodos empleados, deben ser “acordes con las variables de conducta”, lo que implica una valoración entre la situación a la que se enfrenta el uniformado y su respuesta, teniendo en cuenta el daño potencial que podría ocasionarse.

Al hacer uso de armas, municiones u otros elementos, la Policía deberá actuar de manera adecuada y racional, en proporción a la gravedad de la amenaza y al objetivo legal que se busca alcanzar, según le documento. La resolución también precisa que en ningún caso está permitido emplear medidas extremas “para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resulten inferiores a la vida o a la integridad física de las personas”.

La implementación de la nueva resolución estará a cargo de la Dirección de Educación Policial o de la unidad que haga sus veces, encargada de “instruir, capacitar y entrenar al personal uniformado”. Además, se deberá presentar un informe anual, que será publicado en las páginas web del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional.

