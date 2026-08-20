Ricardo Roa en vivo: acusan a expresidente de Ecopetrol por posible tráfico de influencias

Según la Fiscalía, el expresidente de Ecopetrol habría usado su poder para beneficiar a una empresa con un contrato y hacerse a un apartamento al norte de Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Este 20 de agosto, ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formulará su acusación en contra de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. Se trata del expediente relacionado con la posible compra irregular de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá para la cual, al parecer, habría intentado direccionar contratos de la petrolera.

La investigación adelantada por la Fiscalía señala que entre 2024 y 2025 Roa Barragán habría aprovechado su poder como cabeza de Ecopetrol para comprar un apartamento avaluado en COP 2.727 millones por un precio mucho menor: alrededor de COP 1.800 millones. El centro de la discusión está en la empresa que era dueña del inmueble, ubicado en el sector del Parque Museo El Chicó, y en una persona: Juan Guillermo Mancera.

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Según la investigación, la compañía Princeton International Holding era la dueña del apartamento y el intermediario entre esa empresa y Roa para su compra fue Mancera, un expolicía que habría negociado en nombre de la firma Innova Mercadeo. Mancera también es, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, a la cual Roa habría intentado entregarle el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira.

Para lograr el direccionamiento de ese contrato, según sostiene el ente investigador, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de la filial Hocol. “El señor Ricardo Roa, de manera indebida, utilizó su posición de presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocios en Hocol”, según señaló la Fiscalía durante la imputación.

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Siga minuto a minuto la audiencia:

Sobre las 12:10 de la tarde inició la audiencia de acusación en contra de Ricardo Roa Barragán. La diligencia se adelanta por parte de Claudia Emilia Garrido Durán, fiscal 45 adscrita a la Dirección Especializada Contra la Corrupción, ante el despacho del juez sexto penal con función de conocimiento de Bogotá. El expresidente de Ecopetrol se conectó de forma virtual, igual que Luis Enrique Rojas, víctima y expresidente de la filial Hocol.

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