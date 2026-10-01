Sacerdote fue enviado a prisión preventiva por presuntos actos sexuales contra una menor

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, el religioso, que ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), se habría valido de la relación de confianza que construyó con una niña de 13 años para ejercer actos…

En la mañana de este jueves 1 de octubre, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al sacerdote Andrés Felipe Restrepo Obando por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, el religioso, que ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), se habría valido de la relación de confianza que construyó con una niña de 13 años para ejercer actos sexuales.

Publicidad

Lea: Archivan indagación por posible espionaje al exministro Andrés Idárraga con software Pegasus

El ente investigador señaló que Restrepo Obando, al parecer, "estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo". De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2025.

"El sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual", explicó la Fiscalía. Posteriormente, la menor de edad habló con sus familiares y les contó lo sucedido.

Le recomendamos: Nueve años después, el Estado aún no sabe cuántos niños wayuu debe proteger

La versión fue reiterada ante profesionales de la salud, integrantes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funcionarios de Policía Judicial que asumieron las labores investigativas. En ese sentido, la Fiscalía imputó al sacerdote.

Sin embargo, el cargo no fue aceptado, por lo que un juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso medida de aseguramiento en prisión a Restrepo Obando mientras avanza la investigación judicial en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.