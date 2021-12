Sargento (r) Alexander Chalá es citado a entrevista en la JEP sobre dos macrocasos

respaldando la Jep por los 6402 falsos positivos durante el gobierno de Uribe Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ordenó la práctica de una entrevista virtual al sargento (r) Alexander Chalá. El militar tendrá que hablar en los casos 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; y el caso 04, sobre la situación territorial de la región de Urabá.

Según la JEP, “esta entrevista tiene un especial interés en las víctimas dadas por desaparecidas especialmente en los municipios de Dabeiba y Mutatá y cuyos restos pudieran estar en el Cementerio Las Mercedes, de Dabeiba”. La entrevista, que está programada para el día 11 de enero de 2022, cobra especial interés porque el sargento (r) ha sido crítico de prácticas del Ejército y ha denunciado amenazas por parte de la institución.

En el documento de la JEP se lee que la entrevista al sargento (r) será tomada como prueba dentro de los dos macrocasos. Con esto, se busca que el relato del militar ayude en las investigaciones de casos de violación a derechos humanos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. Los hechos violentos ocurridos en esa zona del país, dice la JEP, sería responsabilidad de miembros de las extintas Farc y de la Fuerza Pública.

Asimismo, en el documento consta que el militar aseguró ante medios de comunicación haber pertenecido al Batallón de Contra Guerrilla N° 79, donde, según él, intentaron asesinar a uno de sus compañeros para presentarlo como baja en combate. El sargento (r) perteneció a esa compañía durante 2004 y 2005, por lo que la Sala considera que su aporte es valioso dentro de los casos investigados.

En diálogo con El Espectador, el sargento (r) dijo que él mismo le solicitó a la JEP que lo aceptaran como testigo. “Yo hice parte de la compañía Alemania, la compañía que no participó en estos hechos, entonces yo solicité dar mi aporte para decir por qué la compañía no se prestó ni participó”, dijo el militar. De igual manera, sostuvo que le pidió a esa jurisdicción que lo escuchara como parte de ese batallón y de esa compañía, para aportar con verdad a los casos.

“Un magistrado se comunicó conmigo y me dijo que quería escuchar mi versión de por qué mi batallón no participó y qué nos motivó a no participar en este entramaje de asesinatos”, dijo el militar en charla con este diario. El sargento (r) sostuvo, en la conversación con El Espectador, que la razón para no participar en esa práctica no tenía nada que ver con su orientación religiosa “como dijeron algunos”, sino porque “tienen que tener claro las personas que dentro de las instituciones como el Ejército hay muchas personas con principios, con valores, con ética. Gente que hace las cosas muy bien y enlodarlos a todos no es justo”, aseguró.

“La compañía Alemania siempre estuvo muy alejada, estuvo en las zonas más recónditas, siempre estuvo operacionalmente en sitios de alta complejidad, entonces se debió a esto, a que el capitán que lideraba esta compañía tenía unos principios muy éticos, que nunca se iba a prestar nada raro”, aseguró Chalá. Igualmente, dijo que el negarse a entrar en esa red ilegal conllevó a que la compañía “estuviera en la mira”.

Actualmente, el militar hace parte de la Corporación Veteranos por Colombia y ha denunciado varios hechos de violencia contra personas de la institución. En marzo de este año, hizo público un video en el que una mujer, en aparente estado de embriaguez, le pega una cachetada a uno de los soldados que en ese momento estaban de turno en la entrada peatonal del Cantón Norte en Bogotá.

Esa vez, el sargento (r) dijo en medios de comunicación que “nuestros soldados algunas veces son víctimas de maltrato (por parte) de las esposas de los altos mandos o los hijos de ellos. Podemos ver a soldados llevándolos a la tienda a que les traigan los mercados, inclusive los llevan a sus fincas a que trabajen. Cogen a los soldados a que sean los que arreglen sus casas y les hagan aseo”, manifestó.

