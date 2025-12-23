“Se interpondrán las denuncias”: Mindefensa a comunidad que retuvo 18 soldados en Chocó

18 soldados estuvieron retenidos por 36 horas por miembros de una comunidad indígena en zona rural de Carmen de Atrato. Foto: Archivo Particular

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la liberación de 18 soldados que permanecieron retenidos durante 36 horas por integrantes de una comunidad indígena en el municipio de Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó. La Defensoría del Pueblo confirmó que los solados se encontraron en buenas condiciones de salud al momento de su traslado.

A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa agradeció las gestiones que permitieron el retorno seguro de los uniformados. “Gracias a la gestión humanitaria coordinada por el Ministerio del Interior, la Defensoría, y la Gobernación de Chocó, la Iglesia Católica, hoy nuestros soldados están sanos y salvos”, escribió el ministro.

Además, advirtió que el Gobierno adelantará acciones judiciales por lo ocurrido. “Se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del Eln, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen. Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales”.

Bienvenidos a la libertad, héroes de la Patria. Han sido liberados nuestros 18 militares que estuvieron secuestrados durante 36 horas en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó). Gracias a la gestión humanitaria coordinada por @MinInterior, @DefensoriaCol, @GobChoco y la Iglesia… pic.twitter.com/xpow0TGjiE — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 23, 2025

36 horas de retención

De acuerdo con el Ejército, los militares fueron retenidos desde el pasado 21 de diciembre por integrantes de la comunidad indígena Río Claro, perteneciente al resguardo La Puria. La institución informó que la liberación se logró tras cerca de cuatro horas de diálogo con la comunidad.

Según el reporte inicial, los soldados fueron rodeados y retenidos durante 36 horas “por aproximadamente 200 personas, que trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con el cumplimiento de la misión constitucional de proteger al Estado”.

Información de inteligencia señala que la operación militar tenía como propósito la captura de alias “Ramiro”, presunto líder de la estructura Néstor Tulio Durán, adscrita al frente Manuel Hernández del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El señalado líder acumula más de 14 años de trayectoria criminal en Chocó y es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades.

Las mismas fuentes indicaron que durante la asonada habrían participado guerrilleros cercanos a alias “Ramiro”, quienes presuntamente intimidaron y presionaron a la comunidad para evitar la liberación de los uniformados. Contra este hombre existen al menos cuatro órdenes de captura vigentes por delitos como asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio. En medio de los hechos, el señalado cabecilla habría huido junto a su radista, su pareja sentimental y un reducido esquema de seguridad.

Finalmente, el ministro Sánchez sostuvo que “el Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales”. Añadió que seguirán cumpliendo su misión constitucional y que se avanzará la ofensiva contra el Eln y cualquier organización que amenace la seguridad del país.

