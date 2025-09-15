Secuestraron a abogado de la Defensoría del Pueblo en Caloto (Cauca)

Según la Defensoría, el abogado habría sido secuestrado a las afueras de su vivienda. Foto: Cortesía

La Defensoría del Pueblo aseguró, a través de la red social ‘X’, que el abogado del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao de esa entidad, Óscar Eduardo Jordan Camacho, fue capturado. El hecho, según manifestó la entidad, ocurrió este lunes en el municipio de Caloto (Cauca).

De acuerdo con la Defensoría, hombres armados lo retuvieron a las afueras de su casa. La entidad expresó su rechazo, asegurando que “este hecho constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el Norte del Cauca”.

Rechazamos el secuestro de nuestro Defensor Público del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao, Óscar Eduardo Jordan Camacho, ocurrido hoy en el municipio de Caloto, Cauca, cuando hombres armados lo retuvieron a las afueras de su casa.



Asimismo, exigieron la pronta liberación de Jordan Camacho, así como el “respeto por su vida y su integridad personal”. La Defensoría también hizo un llamado para el cese de estas “prácticas que solo profundizan el dolor del país”.

La entidad aseguró que trabajarán junto a las autoridades competentes para adelantar las gestiones necesarias para su liberación. Aún no se sabe quiénes serían los responsables de este secuestro.

En los últimos meses, el departamento del Cauca se ha visto afectado por los hostigamientos y atentados perpetrados por las disidencias de las Farc, grupo criminal que tiene incidencia en esa zona del país. El pasado 26 de marzo, por ejemplo, las autoridades se registraron atentados en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Toribío y Corinto. Los ataques estuvieron dirigidos contra estaciones de Policía y bases militares, incluyeron ráfagas de fusil y explosivos.

