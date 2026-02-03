Soldado herido tras ataque con drones en Sardinata: autoridades señalan al Eln

Un uniformado del Ejército Nacional resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural del municipio de Sardinata (Norte de Santander). Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La crisis en el Catatumbo no da tregua. Las autoridades confirmaron que un uniformado del Ejército Nacional resultó herido tras un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda Planadas, zona rural del municipio de Sardinata (Norte de Santander).

Según el Ejército, el uniformado fue atendido por enfermeros de combate y luego trasladado a la ciudad de Cúcuta. Actualmente se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con la institución, las primeras pesquisas señalarían que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) estaría detrás del atentado.

El uso de drones cargados con explosivos por grupos armados

El pasado 27 de enero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se presentó ante la plenaria del Senado de la República para sustentar, con cifras y proyecciones de seguridad, la necesidad de aprobar un presupuesto adicional de COP 3,7 billones para el sector Defensa.

Según indicó el ministro Sánchez, un billón se destinaría a la implementación de un escudo nacional antidrones, mientras que los COP 2,7 billones restantes se invertirían en movilidad, entrenamiento, modernización de equipos, horas de vuelo y fortalecimiento de capacidades operacionales de las Fuerzas Militares.

Asimismo, durante su intervención, el jefe de cartera alertó sobre el panorama de la amenaza que representa el uso de drones por parte de grupos armados. Según detalló, en 2025 se registraron 8.395 ataques con drones. “Pero solamente el 4 % pudo ser efectivo, que equivale a 333 ataques”, afirmó el ministro.

Además, el ministro señaló que de acuerdo con las cifras oficiales, en promedio cada dos días se registró una víctima por ataques con drones durante 2025, lo que dejó un saldo de 20 personas asesinadas y 297 heridas. “No podemos ser irresponsables este año (2026), que es el año de la seguridad y democracia, y que esta cifra siga igual o se aumente”, declaró el ministro.

