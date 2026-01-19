Petro aseguró que Clan del Golfo y exalcalde de Necoclí sabotean entrega de tierras en Urabá

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre un comunicado del grupo armado Clan del Golfo, en el que cuestiona la entrega de la hacienda Virgen del Cobre por parte de la ANT en Urabá (Antioquia). Foto: Ovidio Gonzalez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro se pronunció, a través de la red social X, sobre un comunicado del grupo armado Clan del Golfo en el que cuestiona la entrega de la hacienda Virgen del Cobre por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Urabá (Antioquia).

Según el mandatario, “el Clan del Golfo en Urabá está saboteando, con el exalcalde, la entrega en Necoclí de la finca de alias ‘el Alemán’, en donde se reunía con el general Rito Alejo del Río para cuadrar la matanza del pueblo urabeño”.

El clan de golfo en Urabá está saboteando con el alcalde la entrega en Necloquí de la finca de alias el *Alemán" , en dónde se reunía con el general Rito Alejo del Rio para cuadrar la matanza del pueblo urabeño.



Esa finca está extinguida en su propiedad.



El saboteó del… https://t.co/ifLXRwXuBo — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026

Contexto: Campesinos reciben tierras que estuvieron en manos del narcotráfico en Antioquia

Esto en referencia a un video difundido en redes sociales por el director de la ANT, Felipe Harman, en el que asegura que el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, estaría saboteando la entrega de la hacienda Virgen del Cobre, predio que perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias “Pelusa”, uno de los hombres cercanos a Pablo Escobar.

“Esa finca está extinguida en su propiedad. El sabotaje del exalcalde, aliado a un grupo ilegal, es inadmisible, y la Policía tiene orden de hacer valer la acción del Gobierno nacional en favor del campesinado”, aseveró el presidente en su mensaje.

Lea: Autoridades confirman la muerte de un civil en medio de enfrentamientos en Guaviare

Asimismo, señaló que “el Clan del Golfo dijo que en esa región empezaría un proceso de paz. La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar todos los cultivos de hoja de coca del Chocó. Si así vamos, indudablemente el proceso está dañado”.

Por último, agregó: “A la comunidad de Necoclí hay que aclararle que las comunidades y los campesinos del municipio son y serán los beneficiarios. Con el actual alcalde hay coordinación para consolidar no solo una reforma agraria, sino también suelo urbano para nuevos barrios de Necoclí”.

Le puede interesar: General (r) José Luis Ramírez Hinestroza será el nuevo director del CTI de la Fiscalía

En el comunicado del Clan del Golfo, el grupo armado señala que “respetamos la labor de la ANT, pero a lo que sí nos oponemos enérgicamente es a la invasión de cualquier predio, cualquiera sea la naturaleza jurídica en la que se encuentre su propiedad. La redistribución de la tierra debe ser un proceso administrativo y judicial organizado, y de ninguna manera un acto de fuerza, que conduce a la anarquía y al desconocimiento de derechos adquiridos”, al indicar que en el proceso se ha actuado de manera desorganizada.

Hacienda La Virgen del Cobre

La hacienda La Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí (Antioquia), con una extensión de 1.143 hectáreas estuvo vinculado a cúpulas del narcotráfico, al haber sido propiedad de José Antonio Ocampo Obando, alias “Pelusa”, uno de los hombres cercanos a Pablo Escobar, quien compró los primeros predios a campesinos de la zona.

Lea también: Volteo de tierras en Bogotá: condenan a exfuncionaria por megapredio en Ciudad Bolívar

Según la ANT, con el tiempo “se sumaron miles de hectáreas y comenzaron allí las reuniones entre paramilitares, ganaderos, empresarios y políticos para planear la expansión y consolidación de los bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las autodefensas”, todo ello con apoyo de alias “Pelusa”.

La hacienda Virgen del Cobre también tuvo relación con los hermanos Vicente y Carlos Castaño; con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, jefe paramilitar y narcotraficante; con su hermano Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia; y con Ramiro Caro Pineda, alias “Nolasco”, exjefe y narcotraficante del Clan del Golfo.

Lea: Fiscalía imputará cargos a director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso de Miguel Uribe

La ANT indicó que, en el pasado, la hacienda tuvo dos intentos fallidos de extinción de dominio, el primero en 1989 y otro en 2009. Sin embargo, “solo hasta 2023, se logra extinguir y, ahora, en el Gobierno Petro, se hace la aprehensión material de esta hacienda que estaba siendo administrada por el Fondo de Reparación de las Víctimas (FRV)”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.