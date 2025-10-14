Tensión entre procurador y minjusticia: Montealegre denunciará a Eljach por prevaricato

Tensión entre procurador y ministro de Justicia: Montealegre denunciará a Eljach tras investigación en su contra Foto: Archivo Particular

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó un contragolpe a la reciente investigación disciplinaria que le abrió el procurador general, Gregorio Eljach, por presunta participación política. En un video que circula en redes sociales, el ministro Montealegre anunció que denunciará ante la Fiscalía al procurador Eljach por posible prevaricato.

“El señor Eljach probablemente ha cometido un delito de prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella”, detalló el ministro de Justicia a través del video.

La raíz de esta tensión entre el ministro y el procurador se remonta al pasado 7 de octubre cuando el Ministerio Público abrió la investigación contra Montealegre tras una entrevista concedida al medio de comunicación Semana en la que el ministro habría intervenido indebidamente en asuntos políticos.

En el documento que sustenta la investigación, la procuradora delegada ponente, Patricia Carrillo Blanco, indicó que Montealegre se habría referido al ministro del Interior, Armando Benedetti, como un “fantoche y arrogante”. Asimismo, el ente de control señala que el ministro también hizo comentarios sobre otras figuras políticas como Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella.

Sobre este tema, el ministro Montealegre resaltó en su video que el procurador Eljach estaría actuando en alianza del abogado De la Espriella. “Mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado como candidato de Presidencia. Ahora, los dos construyen una tenaza para callarme. Formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach. Haber designado a Eljach como procurador es tanto como haber colocado al ratón a cuidar el queso”, dijo.

En respuesta a los señalamientos del jefe de la cartera de Justicia, el procurador general se ha mantenido a raya y no ha dado mayores declaraciones. En una reciente rueda de prensa, Eljach señaló que “En su momento, Colombia sabrá lo que hay detrás de esto”.

Hasta el momento se espera que Montealegre radique formalmente la denuncia contra Eljach. Mientras tanto, en la Procuraduría se mantiene abierta la investigación disciplinaria contra el ministro por presunta participación en política.

