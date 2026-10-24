Feminicidio en Arauca: buscaban a niños desaparecidos y hallaron a su mamá sepultada

El feminicidio salió a la luz por otra tragedia: dos menores de 13 y 11 años, hijos de la pareja, habían desaparecido. Fue durante las labores de búsqueda que las autoridades adelantaron la diligencia dentro de la residencia y encontraron lo peor: la madre estaba muerta y su cuerpo, enterrado en el patio.

En el municipio de Cravo Norte (Arauca) hay consternación por la crueldad en la que ocurrió el asesinato de una mujer, a manos, dice la Fiscalía, de su pareja sentimental.

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De acuerdo con el material probatorio presentado por el fiscal ante el Juez 01 municipal de Arauca, la ventana de muerte de la víctima identificada como Luz, de origen venezolano, ocurrió entre el 15 y 16 de octubre. Ese jueves, su hermano había intentado contactarla por Whatsapp, pero no respondía los mensajes. Al averiguar con el hoy imputado, este le explicó que supuestamente ella se había ido con otro hombre. Las versiones contradictorias continuaron.

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El 16 de octubre, fue el día en que los hijos de Luz sospecharon que algo había pasado con su mamá. De acuerdo con el testimonio que entregaron a la trabajadora social, regresaron del colegio y no la encontraron en la vivienda. Al preguntarle a su padre, este habría respondido que simplemente ella se había marchado. Sin embargo, a la menor de 13 años, le llamó la atención que en el patio había un hueco semitapado con tierra. Entonces decidió volver preguntarle, pero él se limitó a decirles que había enterrado un pescado dañado y que no podían acercarse o los reprendería.

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Ese mismo día, cuenta el fiscal, los tres salieron con destino a la ciudad de Arauca, donde permanecerían cerca de un mes en un apartamento. Ante la desaparición de Luz y los dos niños, familiares de la víctima se comunicaron con el sujeto, pero él habría mentido diciendo que habían viajado a Venezuela porque la abuela de Luz, había fallecido. La realidad, es que estaba viva y sin ninguna dolencia.

La Comisaría de Familia de Cravo Norte fue la encargada de activar la Alerta Rosa y consigo, la ubicación de los hermanos de 11 y 13 años en un habitación dntro del inmueble. El ICBF restableció sus derechos y se encuentran bajo custodia de esta entidad.

Gracias a las declaraciones de la menor adolescente, la Policía Judicial acudió a la vivienda de los hechos y encontró que efectivamente el cuerpo de Luz yacía sin vida enterrado en el patio de la vivienda y en alto estado de descomposición. Su hermano, fue quien la identificó durante la diligencia. Según el dictamen médico-legal, la causa de fallecimiento fue por asfixia mecánica y el cuerpo presentaba lesiones en la cabeza y signos de sujeción.

Aportando la Fiscalía estos elementos de prueba, el 21 de octubre se efectúo la orden de captura contra el señalado responsable del feminicidio y este viernes se desarrolló la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.

Fue enviado a prisión

La Fiscalía le imputó al sujeto de 46 años, el delito de feminicidio agravado a título de dolo. Él se declaró inocente.

Ante la solicitud del ente acusador y el defensor público de aceptar la decisión del juez de garantías, el togado le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario de manera preventiva, mientras avanza el proceso penal en su contra.

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El hoy imputado podría enfrentar una condena entre 500 y 600 meses de prisión.

No es un caso aislado

La Defensoría del Pueblo alertó que durante el primer semestre de este año, en el departamento de Arauca se registraron 777 casos de violencia de género (cerca de 4 casos por día). Tame es el municipio con mayor reporte (246), seguido de la ciudad de Arauca (115) y Arauquita (150 casos).

Mientras tanto, durante 2025, en todo el departamento se registraron 1.545 casos de violencia de género; 10 fueron feminicidios. Nuevamente Tame, fue el municipio con más casos (509); seguido de la capital Arauca (368), Saravena (205), Arauquita (181) y Fortul (177).

Líneas de atención por violencias basadas en género

Fiscalía: Línea 122 – 018000919748 – denunciaanonima@fiscalia.gov.co

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Línea de emergencia: 123

Línea 155

ICBF: Línea 141

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