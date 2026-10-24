Autorizan ascenso del general Federico Mejía, imputado por la Fiscalía

El ascenso, previsto para diciembre, deberá ser aprobado por la Comisión Segunda del Senado y, posteriormente, por la plenaria. En total, otros 18 oficiales están a la espera de un…

A través del Decreto 1591 del 22 de octubre, el presidente Abelardo De la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, autorizaron el ascenso del brigadier general Federico Mejía. Esto, luego de que el pasado 16 de septiembre la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos al excomandante del Comando Específico del Ejército en el departamento de Cauca.

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El ascenso, previsto para diciembre, deberá ser aprobado por la Comisión Segunda del Senado y, posteriormente, por la plenaria. En total, otros 18 oficiales están a la espera de un ascenso. Mejía es investigado por, presuntamente, ordenar irregularmente que fuera dejado en libertad un hombre que había sido capturado cuando transportaba un cargamento de coca.

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Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron en la mañana del 31 de enero de 2024, cuando unidades del Ejército detuvieron a una persona identificada como Milciades Guaca Armero en vías del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia. Según el ente investigador, esta persona llevaba un bolso de color negro y un paquete con aproximadamente cuatro kilos y medio de lo que sería pasta base de coca.

De inmediato, los uniformados que efectuaron la captura habrían dado aviso a sus superiores y al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía para proceder con su judicialización. La orden era trasladarlo por vía aérea a la ciudad de Popayán, pero el general Mejía, según la Fiscalía, habría dicho que no tenía las capacidades para hacerlo.

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En la tarde de ese mismo día, con el apoyo de la Brigada de Aviación 33, el hombre finalmente fue trasladado al Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, donde estaba bajo custodia de los uniformados. Según la Fiscalía, el traslado del capturado "se realizó de manera exitosa" y sin ningún contratiempo. Pero ya en Popayán, el general Mejía habría dado la orden de liberar al capturado, devolverle la droga incautada y disponer de dos aeronaves para trasladarlo a El Plateado.

Lo que sostiene la Fiscalía es que esta orden, al parecer, habría sido dada por el general Mejía sin consultar a las personas que hacían parte de los otros escalafones de mando del Ejército en Cauca. Además, que habría sobrepasado sus competencias. El ente investigador señaló durante la audiencia que el oficial "conocía que la captura de Milciades Guaca Armero había sido realizada en situación de flagrancia por integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres, que había sido informada oportunamente a la Fiscalía y que había sido trasladado a Popayán para su judicialización".

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Pese a ello, según la Fiscalía, el oficial "entorpeció con su actuar la correspondiente investigación" e impidió "la práctica de los actos urgentes". El ente investigador sostiene además que en las semanas y meses siguientes a los hechos, el general Mejía habría elaborado al menos dos informes con "información espuria", en los que exponía que la orden de dejar libre a Milciades Guaca Armero había sido concertada con los demás mandos del Ejército en Cauca.

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