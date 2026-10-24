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Esta es la denuncia completa contra cinco magistrados de la JEP por su trabajo

El documento señala que los magistrados de la Sección de Apelación de la JEP se habrían “cruzado de brazos” durante casi siete años. La denuncia penal fue presentada por el ciudadano Mario Arturo Bolívar Roldán ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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Redacción Judicial
La denuncia penal fue presentada por el ciudadano Mario Arturo Bolívar Roldán ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La denuncia penal fue presentada por el ciudadano Mario Arturo Bolívar Roldán ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. /Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este 23 de octubre se conoció una denuncia penal presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a quienes señalan por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según la denuncia, los magistrados habrían cobrado sus salarios durante cerca de siete años sin haber trabajado. Se trata de Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Javier(17535)Hace 24 segundos
    Montaje de la derecha, para desprestigiar a la JEP
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    Hablando de magistrados, estamos esperando que se presente o extraditen dede Canada al bandido Leonidas Bustos, expresidente de la CSJ quien cobraba coimas de mas de $2 mil millones por fallos acomodados y el tal Camilo Tarquino, tambien expresidente de la CSJ. Si stos fueron presidentes de la CSJ que no pasará con los magistrados de la JEP. Como lo estamos viendo en este artículo. El cuento de la verdad, de la memoria histórica es puro bla bla bla.
  • antonio(7747)Hace 2 horas
    O sea que continua la fiesta, recibiendo salarios, cotizando para jugosas pensiones. Increible que dede un principio se hubiera creado la sección de apelaciones, sabiendo lo complicado y el tiempo que se demorarían en dictar una primera sentencia. Bandidos defendiendo bandidos.
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 14 horas
    Magistrados vagamundos que se cruzaron de brazos para ganar un jugoso sueldito sin trabajar y de paso favorecer a sus amigos de las farc.
  • Edgar(22146)Hace 14 horas
    Este baboso con seguridad no sabe ni siquiera que es la JEP. Con seguridad que es un bodeguero no de las redes sociales sino de la Modelo o del Buen Pastor, o del Barne, o de Picalena, o de la Tramacua, o de la Colonia Penal de Oriente, o de la Distrital. BABOSO
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