Esta es la denuncia completa contra cinco magistrados de la JEP por su trabajo

Este 23 de octubre se conoció una denuncia penal presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a quienes señalan por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según la denuncia, los magistrados habrían cobrado sus salarios durante cerca de siete años sin haber trabajado. Se trata de Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa…

Este 23 de octubre se conoció una denuncia penal presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a quienes señalan por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según la denuncia, los magistrados habrían cobrado sus salarios durante cerca de siete años sin haber trabajado. Se trata de Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa Rubiano, Mirtha Patricia Linares Prieto y Danilo Alfonso Rojas Betancourth, quienes integran la Sección de Apelación de la justicia transicional.

La denuncia fue presentada por un ciudadano identificado como Mario Arturo Bolívar Roldán. Según el documento, de 10 páginas, aunque la JEP comenzó a funcionar formalmente el 15 de marzo de 2018, los magistrados no habrían recibido su primer caso sino a finales de 2025. En ese sentido, el denunciante afirmó que “nada les impidió a esos cinco magistrados cruzarse de brazos” mientras viajaban por el país y el exterior. También sostuvo que esta situación no les “impidió dotarse desde el principio” de una “costosísima” planta de personal, con 11 cargos adicionales: tres magistrados auxiliares, cinco profesionales de grado 33, un sustanciador nominado, un auxiliar judicial y un conductor.

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“Los cinco magistrados se cruzaron de brazos años enteros sin trabajar, muy orondos, cobrando el sueldo sin pudor alguno, sin pena, sin vergüenza”, se lee en la denuncia. Bolívar Roldán aseguró, además, que la situación de algunos de los 11 funcionarios vinculados a esos despachos sería distinta, pues “como tampoco tenían trabajo, sus jefes, o sea los magistrados, los rotaron para apoyar otros despachos”, en el marco de una política que denominaron “movilidad”. En el documento, el denunciante también señala que la Sección de Apelación habría comenzado a trabajar en diciembre del año pasado, tras recibir las primeras impugnaciones contra las sentencias de primera instancia.

Puntualmente, el denunciante habla de la primera sentencia proferida el 16 de septiembre de 2025, en el Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las Farc. La segunda, del 18 de diciembre del mismo año, que corresponde al Macrocaso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate por integrantes de la fuerza pública. A esto agregó que: “Viendo que no tenían nada qué hacer, salvo cobrar el sueldo, esos cinco magistrados, para “matar el tiempo”, integraron distintas comisiones internas de orden administrativo”, haciendo referencia a las sentencias administrativas, conocidas como Senit.

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Asimismo, Bolívar Roldán señaló que, hasta el 1 de julio de 2026, la Sección de Apelación de la JEP había proferido sus dos primeras sentencias definitivas en los macrocasos 01 y 03. “O sea a los ocho años, tres meses y quince días después de iniciar sus labores”, afirmó. En esa línea, aseguró que la ley le otorga a la justicia transicional un plazo de 60 días para resolver las impugnaciones y dictar sentencias de segunda instancia. Por ello, concluyó que el trabajo de los magistrados se habría podido realizar en menos de un año. Ante esta situación, el denunciante planteó la siguiente pregunta: “¿Qué actividad jurisdiccional concreta desarrollaron los magistrados entre 2018 y la llegada de las primeras decisiones?”.

Bolívar Roldán también compara en la denuncia a la JEP con Justicia y Paz. Según el denunciante, desde el 15 de marzo de 2018, esta última ha proferido cerca de 70 sentencias, en las que ha condenado a 1.210 exintegrantes de grupos armados. Asimismo, señaló que ha investigado 22.794 hechos delictivos y reconocido a 119.311 víctimas. “Y eso que solo son 15 magistrados, cuyos despachos únicamente tienen cinco cargos. Es decir, Justicia y Paz tiene que adelantar procesos más complejos (por el tema de las reparaciones individuales de las víctimas), con menos personas, con un costo presupuestal anual y aún así produce muchísimo más resultados que estos cinco magistrados inoficiosos”, señaló el denunciante.

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Sin embargo, dos de los magistrados señalados, Mirtha Patricia Linares Prieto y Eduardo Cifuentes Muñoz, han ocupado la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Linares Prieto fue elegida como la primera presidenta de la jurisdicción, creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. La magistrada asumió el cargo el 4 de noviembre de 2017 y permaneció en él hasta el 4 de noviembre de 2020, cuando fue reemplazada por Cifuentes Muñoz, quien ocupó la presidencia hasta 2022. Linares Prieto también participó en la estructuración de la JEP. Hasta el momento, ni la jurisdicción ni los magistrados mencionados se han pronunciado sobre la denuncia.c

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