Tras brigada médica del Ejército, niño wayuu con condición genética pudo caminar

Wilmer nació con un pie equinovaro, una anomalía genética que deformó su pie derecho y le impedía caminar por sí mismo. Con tres años, el niño pudo comenzar a hacerlo tras someterse a dos cirugías y a un largo proceso de terapias realizadas por profesionales de la reserva del Ejército.

El menor vive en una ranchería de la comunidad indígena wayuu en La Cachaca Tres, zona rural de Riohacha (La Guajira). A varios kilómetros de un centro médico especializado en que pudiera tratarse, Wilmer dependía enteramente de su madre, Adriana Epinayú.

Cuando tenía un año, una jornada médica llegó hasta su población, organizada por profesionales de la reserva del Ejército. En las consultas, los médicos diagnosticaron su condición de pie equinovaro, que deformaba su pie derecho en una curva hacia adentro.

El teniente coronel Nayib Sesín, médico anestesiólogo del Ejército, fue quien lideró la primera fase del caso. El militar recuerda que, cuando conocieron el caso de Wilmer, se encontraron con “un niño con un alto grado de desnutrición, como está toda la población de La Cachaca Tres y, a veces, con algunas afectaciones en la piel”.

Siendo vital que su cuerpo resistiera las cirugías, el primer paso para Wilmer fueron las consultas con nutricionista y, en paralelo, fue revisado por un pediatra cardiólogo, ya que “son niños que, por su condición genética, muchas veces pueden tener algo más, como problemas cardiacos”, explicó el teniente Nayib Sesín.

Junto con la valoración del ortopedista y fisioterapeutas, el niño estuvo listo para su primera cirugía el 9 de diciembre de 2023, cuyo objetivo fue alinear con tornillos la curvatura de su pie. Ese día, Wilmer presentaba síntomas de gripa, así que el teniente Sesín tomó la decisión de “no tocar la vía aérea y hacerle un bloqueo raquídeo en la espalda. Lo dormí de aquí para abajo (señala la cintura) y luego lo sedé. Estuvimos cuatro horas en cirugía, en la que el niño estuvo muy bien ventilado, con una buena saturación y buena presión. Gracias a Dios, todo salió bien”.

En junio de 2024, el niño tuvo su segunda y última intervención, en la que le extrajeron los tornillos del pie. Esta fue liderada por el subteniente Antonio Mastroianni, médico de la reserva del Ejército.

Para la madre de Wilmer, Adriana Epinayú, resultó difícil, desde el inicio, confiar en los médicos del Ejército, pues la etnia wayuu comparte sus propias creencias religiosas y métodos médicos. Adriana Epinayú recuerda entregar a sus hijo “con la fe de que él se iba a recuperar. Esas horas (de la cirugía) fueron eternas para mí; no tuve el alma para dejarlo ir. Después de la cirugía, Wilmer lloró cinco días seguidos, pero no se rendía. No quería estar acostado. Quería sentarse, quería moverse”, recuerda Adriana Epinayú.

Este es solo uno de los resultados de las brigadas médicas que realiza el Ejército en la alta Guajira. Luego de la última cirugía, Wilmer cumplió con varias sesiones de terapias hasta lograr la movilidad que hoy le permite moverse por sí mismo. “Le pedí a Dios que en su cumpleaños pudiera caminar, y así fue. Ahora corre, juega con otros niños”, concluyó Adriana Epinayú.

