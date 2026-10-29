Tres civiles resultaron heridos tras ataque con dron cargado de explosivos en el Catatumbo

Fuentes del Ejército en la zona confirmaron a El Espectador que los lesionados fueron dos jóvenes y un adulto mayor. Las personas se encuentran con heridas menores y fueron trasladadas a un centro asistencial.

La población civil sigue en medio de las hostilidades entre grupos armados en la región del Catatumbo. Esta vez, en la mañana del 29 de octubre, se registró un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda Km 90 del municipio de El Tarra (Norte de Santander), que dejó tres civiles heridos.

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Hasta ahora, las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo armado, pero en la zona delinquen estructuras del Eln y disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Estos grupos armados han exacerbado sus hostilidades desde enero de 2025 en su disputa por el control territorial de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.

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Cerca del lugar del ataque, tropas del Ejército se encuentran destruyendo de forma controlada un explosivo que había sido instalado, al parecer, por miembros del Eln, ya que banderas del grupo armado se encontraban en la zona.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) estima que en Colombia ocurre un ataque con drones cada 20 horas. Entre 2023 y el 1 de octubre de 2026, la organización contabilizó 716 ataques de este tipo, 318 de ellos registrados en lo corrido de este año. La cifra representa un promedio de 8,2 ataques semanales, aunque agosto marcó un pico, con 56 casos reportados.

La violencia se concentra en cuatro departamentos: Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde ocurre el 71 % de los ataques. El fenómeno también está concentrado en dos organizaciones armadas, a las que se atribuye el 95 % de los hechos: el Estado Mayor Central (Emc), responsable del 72 %, y el Eln, del 23 %.

De acuerdo con la FIP, los grupos armados adquirían inicialmente los equipos por canales legales en países como Estados Unidos, China y Rusia. Sin embargo, la nueva fase de la guerra entre Rusia y Ucrania amplió la oferta mundial de estos aparatos y llevó a las organizaciones ilegales a diversificar sus compras, incluso a través de Venezuela. Con el tiempo, también desarrollaron capacidades para fabricar y adaptar drones a sus necesidades operativas.

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El entrenamiento de sus operadores también ha evolucionado. Se ha documentado que el Eln y las disidencias enviaban personal a capacitarse en Venezuela, pero ahora también cuentan con escuelas propias de “droneros” en Colombia. Algunos integrantes recurren a academias legales y, según las versiones conocidas, las estructuras armadas también habrían contratado instructores que regresaron de Ucrania o enviado personal a entrenarse en ese país.

A comienzos de 2025, en un mensaje atribuido a alias “Iván Mordisco”, jefe del Emc, el cabecilla afirmó que un dron cuyo precio comercial puede rondar los $36 millones se puede fabricar con apenas $6 millones. Según ese mensaje, el aparato tendría capacidad para transportar seis libras de explosivos, una carga que, aseguró, bastaría para destruir un helicóptero sin exponer a sus hombres. Actualmente, el uso de estos dispositivos forma parte de los planes operativos de varias estructuras armadas.

El Eln, por su parte, ha aumentado de manera considerable el uso de drones. Los ataques atribuidos a esa guerrilla pasaron de 36 en 2025 a 132 en lo corrido de 2026, casi cuatro veces más.

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