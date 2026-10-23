Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron a El Espectador que, hasta el momento, se reportan otros cuatro militares heridos. Las autoridades los identificaron como Yesi Ángulo Ángulo, Juan Nicolás…

En la tarde de este 23 de octubre se registró un ataque contra las Fuerzas Armadas en el municipio de Guapi (Cauca). En particular, la unidad EOFP 42-3 fue atacada con drones cargados con explosivos en el río Guapi, en el sector de Bocas de Penitente. Por ahora, las autoridades reportan la muerte de uno de los uniformados: Edwin Vargas Londoño.

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Un militar murió y otros cuatro resultaron heridos en ataque con drones en Cauca

Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron a El Espectador que, hasta el momento, se reportan otros cuatro militares heridos. Las autoridades los identificaron como Yesi Ángulo Ángulo, Juan Nicolás Hernández Cruz, Camilo Sebastián Fuertes Chalama y Yeider David Ruiz Lozano.

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Los uniformados fueron trasladados al Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 42 y, posteriormente, evacuados en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana hacia un centro médico de alta complejidad en Cali (Valle del Cauca), donde reciben atención especializada.

Por ahora, las autoridades señalan que el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la Estructura 30, Jhonier Toro Arenas, del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc.

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Según detalló la Armada de Colombia a través de un comunicado de prensa, Vargas Londoño, de 23 años, era oriundo de Granada (Meta) y completaba apenas un año de servicio en la institución naval. En el documento, la entidad expresó sus «más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros del Infante de Marina Profesional».

Asimismo, la Armada de Colombia rechazó "categóricamente este ataque terrorista, el cual vulnera flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, e interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente".

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