Tres militares resultaron heridos en medio de operaciones militares en Catatumbo

Según la información que se conoce, los uniformados heridos son el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos…

Tres uniformados del Ejército fueron trasladados a una clínica de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) en las últimas horas, luego de que al parecer resultaran heridos en medio de las operaciones militares que se adelantan en zona rural de Tibú, en el corazón de la región de Catatumbo. El hecho ocurre después del bombardeo adelantado este fin de semana allí por parte de las Fuerzas Militares.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según la información que se conoce, los uniformados heridos son el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Este último, herido de gravedad, permanece bajo pronóstico reservado. Los uniformados están siendo atendidos en la Clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta.

Publicidad

Lea también: “Aquí no hay horarios para defender a Colombia”: De la Espriella tras bombardeo en Catatumbo

Al parecer, los uniformados hacían parte de la tropa que ingresó por tierra en la mañana del domingo 11 de octubre a la vereda Filo Gringo, en límites entre los municipios de Tibú y El Tarra, para hacer verificaciones de la zona tras el bombardeo que ordenó el presidente Abelardo de la Espriella en contra de un campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc al mando de "Calarcá".

Lo que se sabe hasta el momento es que, en su intento por verificar los resultados de la operación militar, los uniformados habrían sido atacados por hombres armados. En esa zona no solo opera el frente 33 de las disidencias de las Farc. Es una región en disputa con el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que también se pelea allí el control territorial.

Le puede interesar

Le puede interesar: De la Espriella retirará al comandante de la Policía en Santa Marta por fuga de 41 detenidos

El ingreso de las tropas hasta el sitio exacto en el que ocurrió el atentado ha sido complejo por las condiciones de seguridad, las características del terreno y el alto número de minas antipersona sembradas en esa región. Por esa razón, integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que adelantó la operación, no han podido llegar hasta el lugar.

La información preliminar señala que el bombardeo en Catatumbo, el cuarto ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella en los dos meses que lleva de mandando y el segundo que se desarrolla en Norte de Santander, habría dejado a cuatro presuntos disidentes de las Farc muertos, además de la incautación material de guerra. Aún se espera el reporte oficial del Ministerio de Defensa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.