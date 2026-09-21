Tres soldados murieron tras ataque con explosivos en La Macarena (Meta)

Puntualmente, fueron afectadas tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número 35, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 12. Los soldados asesinados fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián…

En la madrugada de este 21 de septiembre, las tropas del Ejército Nacional fueron atacadas en la vereda La Unión, en el municipio de La Macarena (Meta). Según confirmaron las autoridades, se trató de la activación de un área preparada con explosivos improvisados. El hecho dejó un saldo de tres soldados profesionales muertos.

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Puntualmente, fueron afectadas tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número 35, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 12. Los soldados asesinados fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez.

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El ataque también dejó a tres soldados profesionales heridos. El Ejército señaló, de manera preliminar, que los responsables serían integrantes de la Estructura Ever Castro, del grupo residual Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá Córdoba”.

Además, en otro hecho registrado durante esta misma madrugada, tropas del Ejército fueron atacadas mediante la activación de un explosivo improvisado y, posteriormente, con disparos de armas de largo alcance, mientras se desplazaban hacia la vereda Puerto Chorizo, en el municipio de Vistahermosa (Meta). En estos hechos resultaron heridos dos soldados profesionales.

He ordenado mantener y fortalecer las operaciones militares en el departamento del #Meta, ante el vil asesinato de tres de nuestros soldados y las afectaciones a 6 militares, a través del empleo de todas nuestras capacidades para ubicar a los responsables de estos ataques.



De… https://t.co/1vLbiGaBTa — Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez (@COMANDANTE_EJC) September 21, 2026

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Ante estos hechos, el Ejército activó sus “capacidades operacionales, aéreas y médicas para adelantar la extracción y evacuación del personal afectado”. En ese sentido, en La Macarena se realizan las coordinaciones para evacuar a los tres militares heridos.

Por su parte, los soldados heridos en Vistahermosa fueron trasladados al dispensario médico de Apiay y se adelantan las gestiones para su remisión al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibirán valoraciones especializadas y la atención médica requerida.

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En ese sentido, el Ejército rechazó los ataques y aseguró que la institución denunciará los hechos “ante las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias, se identifique a los responsables y se determinen las posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”.

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