FLIP rechaza sanción a periodista Alejandro Villanueva y alerta por exposición de sus datos

Los hechos se originaron luego de que Gregorio Arias presentara una tutela contra el periodista por publicaciones en su medio, Desigual. En esa…

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el “uso de la justicia para intimidar” al periodista Alejandro Villanueva. Según señaló la organización en una publicación, esta semana un juzgado permitió que José Gregorio Arias, empresario denunciado por el periodista, accediera a sus datos personales. Asimismo, la FLIP aseguró que recientemente Villanueva fue sancionado con arresto y multa.

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Los hechos se originaron luego de que Gregorio Arias presentara una tutela contra el periodista por publicaciones en su medio, Desigual. En esa línea, el Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá le ordenó a Villanueva retirar determinados contenidos y rectificar en sus redes sociales, sin considerar su trabajo periodístico.

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🧵 #AlertaFLIP | Rechazamos el uso de la justicia para intimidar al periodista Alejandro Villanueva. Esta semana, el Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dio acceso a sus datos personales a la contraparte, que ha sido denunciada por él, y ahora lo… pic.twitter.com/ydBQcdYMwq — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) October 23, 2026

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La FLIP señala que “una de las fallas dentro del proceso es que Villanueva alertó que no había sido notificado del fallo”. Asimismo, indica que el juzgado solicitó sus direcciones y datos de contacto a una empresa, que advirtió “expresamente que esta información era confidencial y que debía garantizar su reserva”.

Sin embargo, según denuncia la Fundación, el juzgado incorporó los datos del periodista al expediente y los puso al alcance de la contraparte. “Es inaceptable que un proceso judicial exponga información que facilite la ubicación de un periodista amenazado”, señala la FLIP.

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“El juzgado pretende justificar esa exposición como un derecho de la contraparte. Sin embargo, conocer la ubicación de un periodista no es necesario para controvertir sus publicaciones”, se lee en la publicación de la Fundación para la Libertad de Prensa. La organización agrega que el trámite judicial no puede ser sinónimo de ponerlo en riesgo.

Ahora, la FLIP señala que el despacho declaró el desacato e impuso a Villanueva dos días de arresto en la Sijín y una multa de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de COP 7 millones. Esto, por no retirar las publicaciones ni rectificar en los términos ordenados.

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La Fundación asegura que el mensaje es intimidatorio: “Además de exponer sus datos, se amenaza su libertad y patrimonio”. De igual manera, menciona que estas medidas tienen un “grave efecto de censura sobre Villanueva y sobre quienes investigan asuntos de interés público, con la gravedad de que desconoce el alcance constitucional del derecho a la libertad de expresión”.

En ese sentido, la FLIP exigió medidas inmediatas para impedir que los datos del periodista sigan circulando y proteger su seguridad, así como una revisión “rigurosa” de la sanción impuesta. “La justicia no puede poner en riesgo a un periodista y después ordenar su encierro. Acompañamos este caso ante el desconocimiento y el abuso del derecho en este caso", concluye.

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