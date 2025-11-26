Un muerto y dos heridos dejó atentado atribuido a disidencias de “Mordisco” en Vía Panamericana

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y restablecer la movilidad en la vía Panamericana. Foto: Archivo Particular

Este miércoles 26 de noviembre fue detonado un artefacto explosivo en plena vía Panamericana, a la altura del corregimiento de El Estrecho, en el municipio de El Patía, en el corredor que conecta a Cauca con Nariño. La explosión destruyó por completo un tractocamión y causó daños a otros vehículos de carga que transitaban por este tramo estratégico.

De acuerdo con información preliminar del Ejército, la carga explosiva habría sido instalada por integrantes del frente Carlos Patiño, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”. Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo atacado murió en el lugar, mientras que dos personas más resultaron heridas.

El atentado obligó al cierre temporal de la carretera y activó un dispositivo de seguridad en la zona. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y restablecer la movilidad en la vía Panamericana.

Ataque contra estación de Policía en Jambaló (Cauca)

El pasado 19 de noviembre, habitantes reportaron en la madrugada un ataque armado contra la estación de Policía. Este hecho también fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó que los hostigamientos incluyeron ráfagas de fusil y detonaciones en pleno casco urbano, lo que obligó a suspender todas las actividades comunitarias.

Videos difundidos en redes sociales muestran a hombres con camuflado y armamento de largo alcance ingresando al centro poblado. Con megáfonos ordenaron a los vecinos evacuar las viviendas cercanas a la estación antes de lanzar explosivos y abrir fuego contra los uniformados.

El ataque en Jambaló ocurrió apenas días después de otras acciones armadas de las disidencias en Balboa y Santander de Quilichao. El 14 de noviembre, en zona rural de Balboa, la estructura Carlos Patiño sostuvo combates con tropas del Ejército, dejando cinco soldados heridos y el secuestro del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García.

Horas después, en la madrugada del 15, cerca de 200 hombres de la estructura Jaime Martínez atacaron la subestación de Policía del corregimiento de Mondomo, donde varios civiles resultaron heridos.

