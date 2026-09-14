Lo que se sabe hasta ahora de la muerte de cuatro personas en el estadero Cabeza de Hacha, en el corregimiento de Simaña, del municipio La Gloria (Cesar) es que hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon contra los presentes. Las autoridades aún no confirman la identidad de las víctimas.

La masacre ocurrida en el Cesar este domingo, 13 de septiembre, dejó cuatro personas muertas. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas de ese territorio.

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Los detalles de la masacre de cuatro personas en el Cesar: Defensoría lanzó alerta temprana

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La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, anunció que se instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar las hipótesis del caso que apuntan a una disputa por el control territorial entre grupos criminales.

«El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento», señaló la gobernación en un comunicado.

El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento.



En establecimiento público, alzados en armas dispararon contra las personas que departían en el lugar, dejando… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) September 13, 2026

La Defensoría del Pueblo ya había emitido una Alerta Temprana para advertir que en La Gloria hay presencia e incursión de grupos armados ilegales como Eln, Clan del Golfo y facciones de las disidencias de las Farc de alias «Calarca» que buscan posiciones estratégicas en el municipio debido a su capacidad como corredor de movilidad e ingreso a economías ilícitas entre el Catatumbo y el sur de Bolívar.

«Esta dinámica territorial provoca graves afectaciones a los derechos humanos, manifestadas en homicidios de defensores de derechos humanos», señaló la entidad.

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El departamento del Cesar atraviesa una difícil situación en materia de orden público. El recrudecimiento de las acciones de los grupos armados, ubicados especialmente en el sur del departamento, ha llevado a la administración local a pedir el apoyo de la nacional, que anunció acciones de inteligencia y la llegada de más fuerza pública.

La masacre en el Cesar es la segunda que se registra en el país en menos de una semana. En el barrio La Reserva, en Mocoa, Putumayo, sujetos armados también asesinaron a tres personas con armas de fuego. El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz)ha registrado hasta el momento 91 masacres en el país en lo que va de 2026.

🔴 #91MasacresEn2026



📆 Fecha: 13/09/2026

📍 Lugar: La Gloria, Cesar.

👥 N.º de víctimas: 3 personas



➡️En el sector conocido como Simaña, del municipio de La Gloria, Cesar, se presentó la incursión de un grupo armado en un lugar donde se encontraban varias personas departiendo.… pic.twitter.com/NprFxjX2De — INDEPAZ (@Indepaz) September 14, 2026

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