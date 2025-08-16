Abren plataforma digital para adoptar mascota fácil y rápido: así puede acceder

Bucaramanga lanzó una plataforma digital para facilitar la adopción responsable de mascotas rescatadas. Foto: Unsplash

La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga presentó una nueva herramienta digital que busca transformar el proceso de adopción de perros y gatos rescatados, haciéndolo accesible desde la comodidad del hogar.

A través de la página web oficial de la Alcaldía, los ciudadanos podrán acceder a un enlace directo donde encontrarán a los animales disponibles en la Unidad de Bienestar Animal (UBA): cada ficha incluye fotografías, características y una descripción detallada, lo que permite un proceso más ágil e informativo.

“Para el aplicativo simplemente ingresan a nuestra página web. Ahí van a encontrar el link de adopciones, encuentran la foto del animal, sus características y se postulan”, explicó Claudia Amaya, secretaria de Salud y Ambiente, a Caracol Radio.

No obstante, Amaya aclara que la adopción no es automática, todos los candidatos deben pasar por un riguroso procedimiento que incluye entrevistas y visitas domiciliarias para verificar que el entorno sea adecuado para el bienestar del animal.

“No a cualquiera se le entrega un animal en adopción. Hay que tener los recursos para poderlos sostener, garantizar atención médica, alimentación y cuidados”, puntualizó.

La iniciativa forma parte de un ambicioso plan de inversión en bienestar animal. Gracias al Acuerdo 063 aprobado recientemente, se destinaron 4.000 millones de pesos, la mayor asignación para este rubro en más de 15 años, para financiar servicios veterinarios, alimentación, medicamentos, higiene, mantenimiento de la UBA y el fortalecimiento del personal profesional.

“El bienestar animal es una prioridad real para nuestra administración. Estos recursos históricos mejorarán la atención, condiciones y oportunidades de miles de animales en nuestra ciudad”, indicó la Secretaría de Salud y Ambiente en su cuenta de Instagram.

Con esta plataforma, la administración local busca fomentar una adopción responsable y garantizar que los animales rescatados cuenten con un hogar comprometido, evitando así que vuelvan a ser víctimas de abandono o maltrato.

