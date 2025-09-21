No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Animal Care Project, la fundación que lleva ayuda a los animales de todo el país

Fortalecer albergues, promover la esterilización masiva y educar a comunidades son los pilares de trabajo de esta fundación.

21 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
La fundación lleva servicios veterinarios y educación sobre bienestar animal a comunidades de todo el país.
Foto: @animalcareprojectcol
Animal Care Project es una fundación colombiana que promueve el bienestar animal a través de intervenciones directas en zonas vulnerables del país. A diferencia de otras organizaciones, esta iniciativa no cuenta con un refugio propio, lo que le permite ejecutar acciones en distintos territorios y apoyar a comunidades y refugios ya existentes. Sus líneas de trabajo se enfocan en el fortalecimiento de albergues, la esterilización masiva de animales y la educación para la protección animal y ambiental.

La organización fue fundada por Sandra Medina, médica veterinaria con experiencia en el sector público, quien junto a otro colega veterinario creó la iniciativa tras enfrentar numerosos casos de maltrato animal. “Ver tantos casos que no distinguen especie nos llevó a pensar en una estrategia de auxilio que nos permitiera ayudar a miles de animales vulnerables a la vez y en todo el territorio nacional”, explica Medina.

Actualmente, Animal Care Project opera bajo tres programas principales:

Shelter Shield: apoyo directo a refugios

Este programa busca fortalecer las capacidades de refugios que rescatan y cuidan animales víctimas de abandono y maltrato. Las acciones incluyen: donaciones de alimento y medicamentos, jornadas gratuitas de esterilización., mejoras locativas en los espacios de los refugios y programas de enriquecimiento ambiental para mejorar el bienestar de los animales.

Spay to Save: esterilización para prevenir el abandono

A través de jornadas masivas y gratuitas en todo el país, este programa realiza esterilizaciones quirúrgicas a animales en condición de calle o pertenecientes a familias de bajos recursos. Según la fundación, este procedimiento es una herramienta ética y efectiva para controlar la sobrepoblación de animales de compañía, prevenir el abandono y reducir el maltrato animal asociado al crecimiento descontrolado de animales sin hogar.

Protect and Preserve: educación comunitaria

El tercer eje de trabajo está orientado a la formación ciudadana. La fundación desarrolla estrategias pedagógicas en comunidades vulnerables, con énfasis en tenencia responsable de animales de compañía, prevención del maltrato animal y conservación de la fauna silvestre colombiana y prevención del tráfico ilegal de especies.

Animal Care Project invita a las personas interesadas a unirse a su causa mediante donaciones, voluntariado o difundiendo sus campañas.

