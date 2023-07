“En estado crítico”, así se encuentra la protección a los animales en Cartagena

Esta foto, tomada en el Centro Histórico de Cartagena, evidencia la preocupante situación de animales en condición de calle que necesitan una atención prioritaria en la ciudad. Foto: Cortesía: Juan Carlos Cárcamo

“Los animales y los rescatistas siempre seremos invisibles para la ciudad”, así inicia Cindy su relato sobre la situación de varios peludos en el distrito. La mujer, quien es rescatista y ha ayudado a los animales con sus propios recursos por más de 10 años, dice estar cansada tras no recibir ningún tipo de ayuda por parte de la administración.

“Nosotros por ser miembros de la Red de Protección Animal del distrito Cartagena, lo que hacemos es que solicitamos la ayuda de la Umata para que ellos nos colaboren con un veterinario en el sitio donde se encuentre la emergencia con el animal, pero a los rescatistas nos toca asumir los costos de lo que genere la emergencia de ese animalito”, explica.

Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) fueron creadas hace más de 20 años en el marco del Programa de Desarrollo Integrado (DRI) aplicado en el país. Su objetivo, inicialmente, fue la asistencia técnica a los campesinos y la atención en temas agropecuarios.

Sin embargo, en el año 2014, en Cartagena, se expidió el Decreto 656 de 2014 para regulación de los coches turísticos en la ciudad y se asignó la revisión de sus condiciones a la entidad. Pero aún quedaba una incógnita, ¿qué pasaría con la fauna doméstica callejera?

Por ello, Juan Carlos Cárcamo y Alberto Marín, instauraron una acción popular donde pedían la construcción de un Centro de Bienestar Animal propio de la ciudad para la atención de estos animales. En 2017, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, en un fallo de primera instancia, ordenó la construcción del coso municipal debido a la proliferación de animales callejeros en un plazo de 8 meses.

Puede ver el documento aquí:

Pero, de acuerdo con Cárcamo, esto no se cumplió por falta de voluntad política. “Hasta la fecha, nosotros como accionantes no tenemos conocimiento del inicio de estas obras y existe un incumplimiento por parte del distrito de Cartagena y de las entidades accionadas que son: el alcalde William Dau y la directora de la Umata”, indica el abogado especialista en derecho administrativo y defensor de los derechos de los animales, en conversación con La Red Zoocial.

En concordancia con lo denunciado por Cárcamo, el Tribunal Administrativo de Bolívar en un fallo de segunda instancia confirmó las medidas que había ordenado el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena en su fallo del 4 de septiembre de 2017, en el que se ordenó al distrito atender la sobrepoblación de perros y gatos en condición de calle.

“Este es un fallo definitivo y se declaró la vulneración de los derechos colectivos de los ciudadanos cartageneros y es una respuesta a tantos casos de crueldad animal que se vienen presentando en la ciudad. Es momento de ejecutar estas acciones de forma inmediata“, indicó en ese momento Juan Carlos Cárcamo, abogado animalista.

Por su parte, el distrito se opuso a lo dicho en la demanda argumentando que no se estaban vulnerando los derechos colectivos y, que, desde la Umata, se estaba trabajando en la construcción de la política pública de protección animal a través de las esterilizaciones.

“Eso si es cierto, (las esterilizaciones) se están llevando a cabo en casi todos los barrios de la ciudad. Es un trabajo conjunto con el departamento y ha servido muchísimo”, puntualiza la rescatista. Pero también indica que, aunque la Umata es la entidad más visible en cuanto a la atención de los casos de maltrato, sí es necesario revisar las competencias de la entidad.

Cindy indica que, contrario a lo que sucede con la Umata, el Centro de Bienestar Animal El Guardián, ubicado en la vía Santa Rosa- Villa Nueva, sí les presta atención a los casos. “Realmente nos brinda ayuda, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pero, a veces es complejo porque la prioridad son los animales del departamento, no de Cartagena”, indica, y hace énfasis en la necesidad de la construcción de uno en la ciudad.

El Guardián fue planeado en el año 2019 gracias a un convenio interadministrativo firmado entre la gobernación y la alcaldía por $200 millones de pesos, con el que se buscaba adelantar jornadas de esterilización masiva y la atención de animales. “Con una capacidad para 200 perros y 200 gatos, el Centro de Bienestar Animal de Bolívar es una obra innovadora en el caribe colombiano, será el primer lugar con estas características en la región. Nuestro gobierno conoce el impacto social de este proyecto y le ha apostado sin ningún reparo al cuidado y protección de cientos de animalitos vulnerables”, manifestó el entonces gobernador, Damek Turbay.

“Se planeó para los animalitos de familias de bajos recursos del departamento, pero al ver la situación en Cartagena se hizo este convenio”, indica Cárcamo, quien además se muestra preocupado tras la terminación del convenio con la entidad e insiste en que la construcción del centro de bienestar animal en el distrito debe ser prioritaria.

El pasado primero de junio, la directora de la Umata, Blanca Florián, indicó que ya estaban avanzando en la creación de una agenda pública para la formulación de la política pública de protección y bienestar animal.

“La agenda se inició el pasado 23 de mayo con representantes de todas las dependencias oficiales que tienen que ver con el tema de protección y bienestar animal. Estos espacios son liderados por la Universidad de Cartagena, que es la entidad contratada por el distrito para la formulación de cinco políticas públicas, entre ellas la de protección animal”, precisó la funcionaria. Hasta el momento, se han realizado algunas mesas técnicas y reuniones con entidades como el grupo GELMA de la Fiscalía para determinar los objetivos en este tema.

Por su parte, Cárcamo indica que esto solo fija unos lineamientos estratégicos a seguir por parte del distrito, pero, lo que realmente se necesita son acciones urgentes. “Cartagena se encuentra en un punto crítico de maltrato animal, estamos viendo noticias a nivel nacional y todos los días vemos un caso diferente, de atropellamiento, crueldad o indiferencia y no existe ninguna respuesta por parte de la alcaldía”.

La Red Zoocial le preguntó a la Umata sobre los planes a futuro para la atención a animales domésticos en la ciudad y las razones por las cuales aún la construcción del centro de bienestar animal no inicia y, hasta el momento de la publicación de este artículo, no obtuvimos ninguna respuesta.

No solo Juan Carlos y Cindy han mostrado su preocupación sobre la situación de los animales en la ciudad. También lo ha hecho la senadora Andrea Padilla y varios animalistas, quienes insisten en que esta zona del país merece una intervención urgente por toda la problemática no solo social, sino ambiental, que genera el hecho de tener varios perros y gatos por las calles sin ningún tipo de atención. “Todo esto ha sido una falla y solucionarlo requiere de una misión administrativa y del cumplimiento de las órdenes judiciales, no solo en el caso de los perros y gatos, sino también de los caballos”, concluye Cárcamo.

