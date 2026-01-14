Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Así rescataron a un gato que quedó inconsciente en un incendio en Argentina

El hecho obligó a interrumpir de forma temporal la circulación vehicular y peatonal en las calles cercanas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
14 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
El gato asistido se recuperó y pudo reunirse nuevamente con su familia, que siguió el procedimiento con visible preocupación.
El gato asistido se recuperó y pudo reunirse nuevamente con su familia, que siguió el procedimiento con visible preocupación.
Foto: Prensa GCBA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un incendio registrado el martes al mediodía en el barrio porteño de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, movilizó a bomberos y personal de emergencias, quienes lograron rescatar a dos gatos que habían quedado atrapados dentro de una vivienda afectada por el humo y las llamas.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle Muñecas al 900, entre Thames y Serrano, cuando vecinos advirtieron una densa columna de humo que salía del inmueble y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia ante la posibilidad de que hubiera víctimas en el interior.

Vínculos relacionados

Influencer latina sorprende al revelar cuánto le pagaron por cuidar un gato en España
Investigan caso de perrita incinerada en Suba: IDPYBA interpuso denuncia
Rescatan a más de 400 animales que eran vendidos de forma ilegal en el centro de Bogotá

Al llegar al lugar, efectivos de Bomberos de la Ciudad ingresaron a la vivienda y comprobaron que el foco del incendio se había iniciado en el baño. El fuego fue controlado en pocos minutos, mientras una ambulancia del SAME permanecía en el sitio de manera preventiva.

No se reportaron personas heridas. Sin embargo, durante la inspección posterior, los rescatistas hallaron a dos gatos afectados por la inhalación de humo: uno se encontraba inconsciente y el otro presentaba signos evidentes de desorientación.

Ambos animales fueron retirados del departamento. El felino que estaba desmayado recibió atención inmediata por parte del personal médico, que le administró oxígeno y realizó maniobras de reanimación hasta que logró reaccionar.

Tras ventilar el inmueble y descartar riesgos estructurales, el operativo concluyó con un resultado favorable. El gato asistido se recuperó y pudo reunirse nuevamente con su familia, que siguió el procedimiento con visible preocupación.

El incendio obligó a interrumpir de forma temporal la circulación vehicular y peatonal en las calles cercanas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Las autoridades informaron que el fuego fue completamente extinguido y que el tránsito se normalizaría en las horas siguientes. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas y continúan bajo investigación.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Rescate

Incendio

Aregntina

Estilo de vida

Emergencia

Ayuda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.