Así rescataron a un gato que quedó inconsciente en un incendio en Argentina

Un incendio registrado el martes al mediodía en el barrio porteño de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, movilizó a bomberos y personal de emergencias, quienes lograron rescatar a dos gatos que habían quedado atrapados dentro de una vivienda afectada por el humo y las llamas.

El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle Muñecas al 900, entre Thames y Serrano, cuando vecinos advirtieron una densa columna de humo que salía del inmueble y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia ante la posibilidad de que hubiera víctimas en el interior.

Al llegar al lugar, efectivos de Bomberos de la Ciudad ingresaron a la vivienda y comprobaron que el foco del incendio se había iniciado en el baño. El fuego fue controlado en pocos minutos, mientras una ambulancia del SAME permanecía en el sitio de manera preventiva.

No se reportaron personas heridas. Sin embargo, durante la inspección posterior, los rescatistas hallaron a dos gatos afectados por la inhalación de humo: uno se encontraba inconsciente y el otro presentaba signos evidentes de desorientación.

Ambos animales fueron retirados del departamento. El felino que estaba desmayado recibió atención inmediata por parte del personal médico, que le administró oxígeno y realizó maniobras de reanimación hasta que logró reaccionar.

Tras ventilar el inmueble y descartar riesgos estructurales, el operativo concluyó con un resultado favorable. El gato asistido se recuperó y pudo reunirse nuevamente con su familia, que siguió el procedimiento con visible preocupación.

El incendio obligó a interrumpir de forma temporal la circulación vehicular y peatonal en las calles cercanas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Las autoridades informaron que el fuego fue completamente extinguido y que el tránsito se normalizaría en las horas siguientes. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas y continúan bajo investigación.

