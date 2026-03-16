“Busco bien bebé”: Rechazan y no quieren adoptar a Roma por tener tres meses

Rescatistas destacaron que todos los gatos, incluso los adultos, pueden adaptarse y formar vínculos muy fuertes con sus nuevas familias. Foto: @comunidadmiau

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Una publicación de la organización de rescate animal Comunidad Miau, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina, abrió un debate en redes sociales sobre los prejuicios que aún existen alrededor de la adopción de gatos.

El caso se centró en Roma, una gatita de apenas tres meses que, según relató la fundación, no había encontrado hogar porque algunas personas la consideraban “demasiado grande” para adoptarla. La situación llevó a los rescatistas a reflexionar públicamente sobre las preferencias de algunos adoptantes, que buscan gatitos muy pequeños, incluso de apenas 30 días.

“¿Sabían que Roma aun no consigue hogar por ser “muy grande”? Solo tiene tres meses. ¿Sabían que hay gente buscando adoptar gatitos de 30 días? Estoy harta. Si bien tenemos adopciones de adultos hermosas, seguimos viendo estos mismos comentarios arcaicos, ignorante y crueles”, escribió la fundación en su cuenta de Instagram @comunidadmiau.

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Desde la organización recordaron que los gatos pueden vivir más de 20 años y que adoptar animales extremadamente jóvenes no siempre es lo más adecuado, ya que a esa edad muchos aún no han terminado su proceso de socialización ni han desarrollado hábitos básicos como el uso constante de la caja de arena o la autorregulación.

“Un bebé de 30 días no está completamente socializado ni preparado para separarse”, señalaron desde el colectivo de rescate. También destacaron que muchos gatos adultos o con historias difíciles logran adaptarse y formar fuertes vínculos cuando encuentran hogares responsables y empáticos.

La publicación generó múltiples comentarios de usuarios que compartieron sus propias experiencias adoptando gatos de distintas edades, resaltando que animales de tres meses, cinco años o incluso mayores pueden adaptarse perfectamente y convertirse en compañeros cariñosos.

“Si la gente supiese que lo más lindo son los gatos adultos. Son tan agradecidos, tengo gatos que adopté con cuatro años y son lo más mimosos que existe”, fue uno de los comentarios de la publicación.

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Afortunadamente, poco después de que el mensaje se viralizara, la organización confirmó una buena noticia. Roma finalmente encontró el hogar que esperaba y fue adoptada responsablemente. Para los rescatistas, el caso también sirvió para abrir una conversación más amplia sobre la importancia de adoptar con conciencia y sin prejuicios sobre la edad de los animales.

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