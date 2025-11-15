“Él no sabe, pero esta tarde a sus 16 años se va adoptado”: La historia de Blanqui

Gracias a su carácter dulce, Blanqui conquistó a una familia que decidió darle una segunda oportunidad tras años de abandono. Foto: @fundaciosilvestre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de 16 años vagando por las calles de Barcelona, en España, Blanqui, un gato blanco con manchas grises de carácter dulce, por fin tiene un hogar. Su historia fue compartida a través de las redes sociales de la Fundació Silvestre, un refugio que acoge y da segundas oportunidades a felinos en situación de abandono.

Según contó la organización, Blanqui había sobrevivido a un atropello antes de ser rescatado. Las personas que lo encontraron lo llevaron a una clínica veterinaria para que recibiera atención y, tras una cirugía que le permitió recuperarse, llegó al refugio. Allí, a pesar de su avanzada edad y de los años difíciles en la calle, sorprendió a todos con su ternura y confianza hacia los humanos.

“Desde el primer momento fue un gato súper dulce y confiado”, compartió el equipo del refugio en su publicación. A pesar de que los gatos mayores suelen tener menos probabilidades de ser adoptados, Blanqui rompió las estadísticas: a sus 16 años una familia decidió abrirle las puertas de su hogar y darle la oportunidad de vivir su vejez rodeado de cariño.

Meses después de su adopción, Blanqui disfruta de una vida tranquila, con una cama cálida, juguetes y compañía constante. “No podemos estar más felices por él”, expresaron desde la fundación, quienes acompañaron el mensaje con videos del gato reposando en su nuevo hogar.

La historia de Blanqui no solo celebra una adopción, sino que también busca visibilizar la realidad de los gatos adultos y senior que pasan desapercibidos en los refugios. Adoptar a un animal mayor, señalan desde Fundació Silvestre, es un acto de amor y gratitud, ya que ellos suelen ser más tranquilos, afectuosos y agradecidos. Blanqui se convirtió en un símbolo de esperanza para otros animales mayores que aún esperan una familia.

Después de toda una vida sobreviviendo en las calles, Blanqui finalmente puede disfrutar de un lugar seguro, afecto y la certeza de que ya no volverá a estar solo.

Fundació Silvestre, refugio de gatos en Barcelona, invita a seguir apoyando la adopción responsable y recordar que cada vida, sin importar la edad, merece una segunda oportunidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱