La Red Zoocial
Gatos

Milagro de Navidad: gato Oreo se reencuentra con su familia tras casi ocho años perdido

Un gato perdido desde 2018 protagonizó un emotivo reencuentro navideño, tras ser identificado gracias a su microchip. El hallazgo fue posible por el trabajo del proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno).

La Red Zoocial
20 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Oreo es un gato negro que logró volver a casa casi ocho años después de haber sido reportado como desaparecido.
Foto: @aytoelrosario
Una historia de reencuentro y esperanza se vivió hace algunos días en el municipio de El Rosario, isla Tenerife, España, tras confirmarse el regreso de un gato perdido desde junio de 2018 a los brazos de su familia. El caso, que fue dado a conocer a través de la cuenta oficial del Ayuntamiento de El Rosario, tuvo como protagonista a Oreo, un gato negro que logró volver a casa casi ocho años después de haber sido reportado como desaparecido.

Según informó la entidad en sus redes sociales, el reencuentro fue posible gracias al trabajo del proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno) que desarrolla el Ayuntamiento de El Rosario en zonas como Varadero y Radazul, con el apoyo de personal voluntario. Durante una de las intervenciones habituales del programa, los voluntarios capturaron a un gato que llevaba meses deambulando por la zona y que presentaba signos de haber vivido en la calle. El objetivo era proceder a su esterilización y posterior retorno al entorno.

Sin embargo, durante la revisión veterinaria, el personal de dio cuenta de algo inesperado: el animal contaba con un microchip de identificación, una práctica que, según destacaron, aún no es habitual en todos los gatos domésticos. Al consultar los datos, se confirmó que el felino se llamaba Oreo y que figuraba como desaparecido en el municipio de La Laguna desde hacía más de siete años y medio.

A partir de ese momento, se activó una cadena de gestiones coordinadas entre el veterinario asesor del proyecto CER y la Clínica Veterinaria 3 de Mayo, lo que permitió localizar a la tutora del animal. La mujer, que tras el paso de los años ya no residía en Tenerife sino en Bilbao, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad, sorpresa y emoción. Pese al tiempo transcurrido, no dudó en viajar de inmediato. Apenas dos días después, tomó un avión y regresó a la isla para reencontrarse con su gato.

El momento del reencuentro estuvo marcado por la emoción. Desde la cuenta del Ayuntamiento de El Rosario señalaron que la historia parecía sacada de una película navideña y que es un “verdadero milagro navideño”.

La entidad también agradeció públicamente la labor del personal voluntario del proyecto CER y de la Clínica Veterinaria 3 de Mayo, subrayando que esta apuesta municipal por el bienestar animal no solo mejora la gestión de las colonias felinas, sino que también permite historias de reencuentro como la de Oreo.

Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía sobre la importancia de identificar a perros y gatos con microchip por si ocurren casos como este.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

