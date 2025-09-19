Seis guacamayas con las alas recortadas, un mono tití cabeciblanco y un tucán fueron rescatados por la CVC en una finca rural de Dagua, Valle del Cauca. Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Tras una denuncia ciudadana, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en conjunto con la Policía de Carabineros, realizó la aprehensión preventiva de seis especies de fauna silvestre, encontrados en una finca ubicada en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca.

“El procedimiento fue atención de una denuncia. Llegamos al predio, se conversó con la persona que lo administra y él permitió ingresar voluntariamente al personal de la CVC para verificar la presencia de los animales y hacer el traslado”, explicó Reisa Valencia, técnica operativa de la corporación.

Durante la inspección al predio, se identificaron diferentes especies de fauna silvestre confinadas en jaulas: dos guacamayas bandera (Ara macao), dos guacamayas azul y amarillo (Ara ararauna), y dos guacamayas rojas (Ara chloropterus). Además, se encontraron un mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y un tucán (Ramphastos sulfuratus).

Los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de San Emigdio, donde serán sometidos a valoración veterinaria, cuarentena y procesos de rehabilitación. Según informó la CVC, las aves tenían las plumas de las alas recortadas, lo que indica que no podían volar.

“En San Emigdio se les hace todo el procedimiento de ingreso, se revisa su estado y se inicia la cuarentena. En este caso, los animales presentaban recorte de alas y no se pudo identificar su procedencia”, añadió Valencia Daza.

En lo que va de 2025, según la CVC, al centro han ingresado 1.698 animales silvestres: 643 aves, 564 mamíferos, 465 reptiles y 26 de otras especies. De ellos, 634 individuos ya han sido rehabilitados y liberados en sus hábitats naturales, incluyendo 134 aves, 180 mamíferos y 315 reptiles.

La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre, recordando que su comercio, captura o tenencia constituye un delito ambiental y pone en riesgo la biodiversidad del país.

