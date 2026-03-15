Concesionario de autos adopta los perros negros que casi nadie quiere: esta es su historia

Los perros negros rescatados hoy viven dentro del concesionario como parte del equipo del programa “Una Vida Guau”. Foto: @thepol

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Desde hace más de dos décadas, la empresa Mitsubishi Motors Ecuador, dedicada a la venta de automóviles, impulsa “Una Vida Guau”, un programa de responsabilidad social empresarial que busca mejorar la vida de perros en situación de calle y promover la adopción responsable en el país.

De acuerdo con la propia empresa, la iniciativa nació en Quito y con el paso de los años se ha extendido a otras ciudades como Guayaquil y Cuenca. A través del programa, la compañía no solo rescata y adopta perros abandonados, sino que también desarrolla diferentes acciones para generar conciencia sobre el bienestar animal.

Actualmente, en las instalaciones de la empresa viven varios perros rescatados que fueron adoptados por el equipo. En total, son cinco en Quito, tres en Guayaquil y uno en Cuenca. “Nuestros perritos son negritos porque son los que menos se adoptan”, dice la organización.

El origen de este proyecto está ligado a la historia de Oso, un perrito callejero que llegó enfermo a la empresa con diagnóstico de moquillo. Un grupo de colaboradores decidió ayudarlo, brindarle cuidados y tratamiento hasta que logró recuperarse.

“Osito vivió con nosotros ocho años y lamentablemente el año anterior nos dejo sin aviso. Era un pitbull hermoso, cariñoso con humanos y demás perritos. Gracias a él pudieron llegar más perritos a nuestras instalaciones y ser adoptados”, cuentan desde Una Vida Guau.

Tras su fallecimiento, el equipo decidió continuar y fortalecer el programa como una forma de honrar su legado. Desde entonces, los concesionarios se han convertido en espacios seguros donde los perros reciben atención, cuidado y, sobre todo, cariño.

Esterilizaciones, rescates y apoyo a refugios

Además de las adopciones, “Una Vida Guau” desarrolla diferentes iniciativas para apoyar a los animales más vulnerables. Entre ellas se encuentran jornadas de esterilización para disminuir la población de perros en situación de calle, construcción de casitas para animales que viven en espacios públicos, campañas de baño y peluquería para facilitar su adopción y donaciones de alimento para albergues.

El programa también cuenta con el “Oso Móvil”, un vehículo destinado a realizar rescates y traslados veterinarios. A esto se suma una política laboral dog friendly que permite a los colaboradores llevar a sus mascotas al trabajo, una medida que busca mejorar el bienestar emocional y generar un ambiente laboral más consciente. Además, según aseguró el concesionario, este año se está implementando el permiso remunerado ante el fallecimiento de los amigos de cuatro patas, esto entendiendo el amor y lo que significa su perdida.

Para fortalecer estas acciones, dentro de la empresa se creó el programa “Padrinos Guau”, mediante el cual los trabajadores realizan aportes voluntarios que ayudan a financiar las actividades del proyecto. “Recibimos mensualmente aportes de los colaboradores para seguir haciendo nuestra labor”, indican.

Hasta ahora, la iniciativa ha logrado más de 1.000 esterilizaciones, más de 40 adopciones responsables, más de 250 casitas entregadas para perros en situación de calle y más de 1.130 atenciones veterinarias en diferentes lugares del país.

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