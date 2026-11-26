De acuerdo con Kiwoko, empresa especializada en productos y accesorios para mascotas, ninguna de las dos opciones es mejor en todos los casos. Mientras el collar puede ser una buena opción para perros más tranquilos que ya están acostumbrados a caminar con…

Salir a caminar es una de las actividades más importantes para el bienestar de los perros. Además de permitirles hacer ejercicio, estos espacios les ayudan a explorar su entorno y relacionarse con otros animales. Pero alguna vez se ha preguntado: ¿es mejor utilizar un arnés o un collar?

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De acuerdo con Kiwoko, empresa especializada en productos y accesorios para mascotas, ninguna de las dos opciones es mejor en todos los casos. Mientras el collar puede ser una buena opción para perros más tranquilos que ya están acostumbrados a caminar con correa, el arnés puede ser más conveniente para aquellos que jalan o necesitan un mayor control en la calle.

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Kiwoko destaca las siguientes diferencias:

Característica Collar Arnés Posición Cuello Pecho y tronco Puntos de apoyo La presión se concentra en el cuello Distribuye la fuerza entre el pecho y la espalda Control del perro Permite un manejo directo desde el cuello Puede facilitar el manejo de perros fuertes o nerviosos Comodidad Es ligero y fácil de poner Es más envolvente y se ajusta al cuerpo Recomendado para Perros tranquilos o acostumbrados a caminar con correa Perros activos que están aprendiendo a pasear

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Una mala elección o un ajuste inadecuado pueden generar molestias en los peludos.

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Ventajas y desventajas de ambas opciones

De acuerdo con AniCura, red de clínicas y hospitales veterinarios en Europa, una de las principales ventajas del arnés es que distribuye la presión en varias partes del cuerpo, en lugar de concentrarla en un solo punto. Esto es necesario cuando se está enseñando al perro a caminar junto a su cuidador.

Sin embargo, para los expertos veterinarios es importante elegir la talla adecuada, procurar que sea de un material cómodo y evitar que quede demasiado ajustado o roce las axilas del animal, ya que esto podría ocasionarle lesiones en la piel.

Por su parte, el collar es una buena opción para peludos tranquilos o que ya están acostumbrados a caminar con correa. AniCura recomienda que sea cómodo, no quede demasiado apretado y tenga un ancho adecuado, especialmente en perros medianos y grandes que pueden jalar con más fuerza.

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