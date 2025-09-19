Golden retriever le salva la vida a una pitbull que estaba al borde de la muerte

Gracias a la transfusión de un golden retriever, Hope volvió a moverse, jugar y confiar en los humanos. Foto: Luck's Rescue

En un acto conmovedor, un golden retriever se convirtió en héroe al donar sangre para salvar la vida de una pitbull en estado crítico que fue encontrada al borde del colapso en una zona rural del condado de Dade, Georgia, Estados Unidos. La perrita, bautizada como Hope, fue rescatada completamente desnutrida y apenas con fuerzas para moverse. Su recuperación comenzó gracias a una cadena de solidaridad liderada por rescatistas locales y el can donador.

Según informó The Dodo, plataforma especializada en historias de animales, Hope fue hallada “completamente demacrada, en los huesos”, en un área conocida por ser un punto frecuente de abandono de mascotas. Su estado era alarmante: estaba letárgica, no podía responder a estímulos y tenía signos evidentes de inanición prolongada.

Los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Dade la encontraron y posteriormente alertaron a Audray Luck, fundadora del refugio Luck’s Rescue, quien acudió de inmediato para trasladarla a un centro veterinario. “Tu vida está a punto de cambiar. Vamos a darte una vida mejor”, le dijo Luck al recogerla.

Contra todo pronóstico médico, Hope sobrevivió. Al amanecer del día siguiente ocurrió el milagro: una transfusión de sangre donada por un golden retriever le salvó la vida. “Gracias, cariño. La estás salvando. La estás salvando. Eres tan dulce”, susurraba Luck al perro mientras lo acariciaba durante el procedimiento, según relató en redes sociales.

Después del procedimiento, Hope permaneció internada bajo observación intensiva durante tres días. Su mejora fue rápida y notoria. Finalmente, le dieron de alta y su mirada ya no era la de un animal al borde de la muerte. “Cuando nos dieron el visto bueno, pudimos encontrar un hogar de acogida increíble para ella”, explicó Luck.

Ya en su nuevo hogar temporal, Hope comenzó a subir de peso, a mostrar energía y a comportarse con afecto. Su cola, antes inmóvil, ahora no deja de moverse. Juega, busca compañía y demuestra una vitalidad que parecía imposible semanas atrás.

Sin embargo, el camino de Hope no está exento de dificultades. De acuerdo con una actualización de Luck’s Rescue en su sitio oficial, tras meses de cuidados se descubrió que la pitbull sufre problemas renales crónicos, lo que la ha llevado a ser considerada una paciente en cuidados paliativos. Aun así, su espíritu sigue intacto.

“Le encanta jugar, es muy cariñosa y mueve la cola de maravilla”, afirma Luck. Actualmente, el equipo del refugio busca un hogar definitivo, lleno de amor y comprensión, donde Hope pueda vivir sus días con dignidad, sin importar cuánto tiempo le quede.

