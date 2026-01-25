¿Por qué los perros giran antes de acostarse?

Los perros tienen un gesto cotidiano que parece una manía, pero que en realidad es un instinto heredado de los lobos. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los perros son compañeros ideales para muchos hogares gracias a su carácter noble, leal y afectuoso. Han acompañado a los seres humanos durante miles de años, construyendo un vínculo que los posiciona como una de las especies más cercanas a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pese a esa convivencia tan estrecha, conservan conductas que suelen despertar curiosidad entre las personas.

Una de ellas ocurre justo antes de dormir: muchos perros dan una o varias vueltas sobre el mismo lugar antes de acostarse. Aunque a simple vista pueda parecer una conducta sin sentido, este comportamiento tiene una explicación ligada a su historia evolutiva. De acuerdo con Alan Peiró, especialista en adiestramiento canino, comportamiento y vínculos sanos, y creador de contenido en redes sociales (@adiestramiento_n.humedas), se trata de un gesto heredado directamente de sus ancestros, los lobos.

De acuerdo con Peiró, en la naturaleza, girar sobre el sitio de descanso cumplía varias funciones clave para la supervivencia de los lobos, como por ejemplo, aplanar la hierba, ahuyentar pequeños insectos o reptiles y comprobar que el entorno era seguro. Esto formaban parte de un ritual instintivo antes de acostarse. “Aunque hoy estén en el sofá o en una cama acolchada, esos comportamientos siguen presentes porque, al final, siguen siendo perros”, señala Peiró en un video publicado en sus redes sociales.

Este hábito también está relacionado con el fuerte vínculo genético que existe entre perros y lobos. Diversos estudios han demostrado que ambos comparten una gran parte de su ADN, lo que explica por qué muchas conductas ancestrales se mantienen pese a miles de años de domesticación. Algunas razas incluso conservan un parecido físico notable con los lobos.

Actualmente se estima que existen más de 500 millones de perros en el mundo, viviendo en contextos muy distintos, desde zonas rurales hasta grandes ciudades. Sin embargo, ese pequeño giro antes de dormir es un recordatorio de que, más allá de la vida moderna, los perros siguen guiándose por instintos que les han acompañado durante siglos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱