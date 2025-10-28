Rescatan 20 perros que vivían sin control ni protección en zona rural de Antioquia

Los perros fueron trasladados a un lugar seguro, donde reciben atención veterinaria y cuidados temporales mientras se define su situación definitiva. Foto: Pexels

Un operativo conjunto en la vereda Aures La Morelia, en el municipio de Sonsón, Antioquia, permitió el rescate de 20 perros que se encontraban sin control dentro de una propiedad, así como la captura de una persona por porte ilegal de armas y uso de uniformes privativos de las Fuerzas Militares.

La acción fue liderada por la Alcaldía Municipal, en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Policía Ambiental, como parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y el bienestar animal en la zona rural.

De acuerdo con el reporte oficial, los caninos se encontraban en un terreno sin cerramiento, deambulando libremente y generando afectaciones a bovinos y preocupación entre los habitantes del sector. La intervención permitió su retiro y posterior traslado a un lugar seguro, donde recibirán atención veterinaria y valoración por parte de las autoridades competentes.

“La presencia de estos animales sin control representaba un riesgo tanto para la comunidad como para ellos mismos. Con este operativo buscamos proteger su integridad y restablecer el orden en la zona”, indicó la Administración Municipal.

Durante la jornada también se atendieron situaciones relacionadas con el orden público y la seguridad. En el lugar se incautó un arma de fuego tipo escopeta, municiones y prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar animal. Seguiremos actuando con firmeza frente a cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la tranquilidad en el territorio”, señaló la entidad en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, con el rescate de los 20 caninos se busca promover la tenencia responsable y evitar el abandono o la falta de supervisión que pueda derivar en riesgos para la comunidad.

