Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Twinkle fue devuelta al refugio por amar demasiado: “quería dormir con su familia”

La pequeña fue encontrada sola y enferma en las calles de Miami. Su cuerpo estaba débil, los dientes deteriorados y temblaba de miedo.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
17 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Poco antes de Navidad, fue devuelta al refugio. La razón: lloraba por las noches porque quería dormir en la cama con sus dueños.
Poco antes de Navidad, fue devuelta al refugio. La razón: lloraba por las noches porque quería dormir en la cama con sus dueños.
Foto: True and Faithful Pet Rescue Mission
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La historia de Twinkle, una diminuta chihuahua de apenas 1,5 kilos, ha conmovido a miles de personas en redes sociales tras un largo camino de abandono, recuperación y, finalmente, amor verdadero.

Según relató el refugio True and Faithful Pet Rescue Mission, la pequeña fue encontrada sola y enferma en las calles de Miami. Su cuerpo estaba débil, los dientes deteriorados y temblaba de miedo. Sin embargo, bastaron unos días de cuidados y cariño para que empezara a recuperar peso, energía y esa chispa que la caracteriza.

Vínculos relacionados

Rescatan en Antioquia a tres perros tras brutal maltrato dentro de un ascensor
Velitas con nombre de mascota: la iniciativa de fundación para ayudar a animales
Perrita perdida se reencuentra con su antigua familia gracias a un video de TikTok

En septiembre, Twinkle fue adoptada por una familia que parecía perfecta. Pero, poco antes de Navidad, fue devuelta al refugio. La razón: lloraba por las noches porque quería dormir en la cama con sus dueños. La familia no lo permitió y decidió que la perrita “no encajaba”.

Madison, integrante del equipo del refugio, la encontró encogida en una esquina, temblando y mirando hacia la valla por donde la habían dejado. “No entendía qué había hecho mal. Solo quería amor”, compartió el refugio en sus redes.

Pero Twinkle no se rindió. Con su diminuto tamaño y una gran personalidad, volvió a llenar de alegría el lugar. Sus videos se hicieron virales en TikTok, y cientos de personas se ofrecieron para adoptarla.

Hoy, la pequeña tiene una nueva familia. Comparte su hogar con seis perros más, duerme en una cama tamaño king rodeada de amigos peludos y recibe cada noche el cariño que siempre buscó.

Porque, como destacó True and Faithful Pet Rescue Mission, Twinkle no fue devuelta por ser difícil. Fue devuelta por amar demasiado. Y el mundo, finalmente, le devolvió ese amor multiplicado.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Abandono

Adopción

Rescate

Miami

Estilo de vida

Refugio

Redes sociales

Amor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.