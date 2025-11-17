Twinkle fue devuelta al refugio por amar demasiado: “quería dormir con su familia”

Poco antes de Navidad, fue devuelta al refugio. La razón: lloraba por las noches porque quería dormir en la cama con sus dueños. Foto: True and Faithful Pet Rescue Mission

La historia de Twinkle, una diminuta chihuahua de apenas 1,5 kilos, ha conmovido a miles de personas en redes sociales tras un largo camino de abandono, recuperación y, finalmente, amor verdadero.

Según relató el refugio True and Faithful Pet Rescue Mission, la pequeña fue encontrada sola y enferma en las calles de Miami. Su cuerpo estaba débil, los dientes deteriorados y temblaba de miedo. Sin embargo, bastaron unos días de cuidados y cariño para que empezara a recuperar peso, energía y esa chispa que la caracteriza.

En septiembre, Twinkle fue adoptada por una familia que parecía perfecta. Pero, poco antes de Navidad, fue devuelta al refugio. La razón: lloraba por las noches porque quería dormir en la cama con sus dueños. La familia no lo permitió y decidió que la perrita “no encajaba”.

Madison, integrante del equipo del refugio, la encontró encogida en una esquina, temblando y mirando hacia la valla por donde la habían dejado. “No entendía qué había hecho mal. Solo quería amor”, compartió el refugio en sus redes.

Pero Twinkle no se rindió. Con su diminuto tamaño y una gran personalidad, volvió a llenar de alegría el lugar. Sus videos se hicieron virales en TikTok, y cientos de personas se ofrecieron para adoptarla.

Hoy, la pequeña tiene una nueva familia. Comparte su hogar con seis perros más, duerme en una cama tamaño king rodeada de amigos peludos y recibe cada noche el cariño que siempre buscó.

Porque, como destacó True and Faithful Pet Rescue Mission, Twinkle no fue devuelta por ser difícil. Fue devuelta por amar demasiado. Y el mundo, finalmente, le devolvió ese amor multiplicado.

