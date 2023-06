¿Qué hacer si me roban a mi perro o gato en Colombia? Siga estos consejos

Entrenar a su mascota desde pequeña. “Buscar el aporte de un adiestrador que les enseñe a obedecer órdenes básicas. Hay muchos perritos que no están educados”, afirma Muñoz.

No administrar demasiado alimento cuando están en los paseos.

La persona que cuide y lleva a la mascota debe estar capacitada para ello. Que la persona que pasee a la mascota sea alguien que lo sepa manejar, que sea en horarios adecuados y que esté identificado. “Los niños corren un riesgo inmenso al pasear al perro, porque, además, le pueden hacer daño a ellos cuando se los roban. Hay perros demasiado fuertes, que no respetan la autoridad, entonces esto puede desencadenar en accidentes con personas mayores”, explica Muñoz.

Asegurarse de que su mascota fue robada, y no se perdió o huyó de casa. Rodríguez afirma que es esencial que el animal esté identificado y tenga los elementos necesarios para no perderse. “Algunos tutores piensan que les robaron su mascota y simplemente fue un animal que se escapó, o que no iba con collar, ni con plaquita de marcaje”.