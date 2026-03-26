Publicidad

Home

Moda e Industria

¿Chaqueta de prom? En este colegio de Boyacá prefirieron ruanas y se volvieron virales

La decisión de los estudiantes desató reacciones por el valor cultural de esta prenda emblemática.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de marzo de 2026 - 04:56 p. m.
La iniciativa de los alumnos del Colegio Nacionalizado de Samacá se viralizó por resaltar una prenda emblemática de Boyacá.
La iniciativa de los alumnos del Colegio Nacionalizado de Samacá se viralizó por resaltar una prenda emblemática de Boyacá.
Foto: @prom_26ciencias en TikTok
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Mientras en muchos colegios el último año queda marcado por la tradicional chaqueta de promoción, un grupo de estudiantes de grado 11 del Colegio Nacionalizado de Samacá, en Boyacá, decidió identificarse con ruanas.

La elección se conoció a través de videos compartidos en redes sociales, en los que los jóvenes aparecen entrando al plantel y posando en el salón de clases con una prenda que tiene un peso que va más allá de lo funcional.

Las publicaciones circularon en TikTok, Instagram y Facebook con frases como “si no sabe de chaquetas de prom, no opine” y “No entran si no tienen ruana”, y rápidamente despertaron reacciones de usuarios que interpretaron el gesto como una afirmación de identidad cultural boyacense.

Le recomendamos: El cantante Ryan Castro lleva su “Awaa” a la moda

Más allá de su alcance en redes, la decisión llamó la atención por el lugar que ocupa la ruana en Boyacá. Durante décadas, esta prenda ha estado ligada al clima frío, a la cotidianidad y al trabajo del campo. En ese contexto, sustituir la clásica chaqueta de promoción por una ruana no solo cambia una prenda asociada al cierre de la vida escolar, sino que desplaza el foco hacia un símbolo profundamente arraigado en la región.

La elección de estos estudiantes pone en primer plano una pieza con valor cultural, territorial y artesanal. En un momento en que buena parte de la moda juvenil circula bajo códigos globales, el gesto destaca precisamente por volver la mirada hacia una prenda que conserva una presencia viva en Boyacá.

Una prenda con tradición

Ese significado no se sostiene solo en la costumbre. Según Artesanías de Colombia, la ruana sigue siendo una “pieza fundamental de la tradición boyacense”, pero también una prenda capaz de dialogar con nuevas lecturas, cortes y lenguajes sin desprenderse de su base artesanal.

Ese mismo enfoque resalta otro aspecto clave: el relevo generacional. En el taller Tejidos Rebancá, en Iza, trabajan jóvenes tejedores y el gusto por el oficio aparece como una condición central para formar parte del proceso. La idea resulta relevante porque contradice el lugar común de que la artesanía pertenece únicamente al pasado o a generaciones mayores. Allí, la tradición no se mantiene por inercia, sino porque todavía encuentra continuidad entre los jóvenes.

Puede leer: Zendaya luce un vestido de novia para presentar su nueva película: ¿quién lo diseñó?

Artesanías de Colombia también subraya que alrededor de la ruana existe una red de oficios y saberes que involucra hilanderos, cuidadores de ovejas, paño de lana y vida campesina. En otras palabras, no se trata solo de una prenda para abrigarse, sino de una pieza que concentra territorio, trabajo manual y memoria textil.

Visto así, lo ocurrido en Samacá rebasa la anécdota escolar o el momento viral. La elección de estos estudiantes convirtió una prenda tradicional en una forma visible de pertenencia y puso sobre la mesa la idea de que la identidad también se viste.

Lo más leído: Tres looks para usar en Semana Santa en Colombia

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

estudiantes de boyacá

estudiantes ruana

estudiantes ruanas

ruanas en vez de chaquetas de prom

ruana prom

ruana boyacá

estudiantes de samacá

colegio nacionalizado de samacá

qué significa la ruana

ruana tradición boyacense

estudiantes usan ruanas

promoción colegio boyacá

ruana en colombia

noticia de samacá boyacá

chaquetas de prom boyacá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.