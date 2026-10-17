¿Qué zapatos están de moda y cómo combinarlos?

El naked shoe se convirtió en protagonista de las pasarelas con la colección Cruise 2027…

Las pasarelas muestran lo que se convertirá en tendencia. Los modelos lucen los diseños que llegarán a las vitrinas, páginas web y que serán los objetos de deseo de cientos de personas en diferentes lugares del mundo. La estilista Sophia Buitrago Martínez menciona cuáles son los tipos de calzado que están de moda y explica cómo puede combinarlos en su día a día.

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El naked shoe se convirtió en protagonista de las pasarelas con la colección Cruise 2027 de Matthieu Blazy. La actriz Margaret Qualley fue una de las primeras celebridades en lucir este diseño, llevando la estética minimalista a la alfombra roja y demostrando el poder de una silueta que desafía lo convencional. Recientemente, el actor Alexander Skarsgård lució unos zapatos transparentes de Saint Laurent.

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Lea: La actriz Margaret Qualley lució las virales sandalias de “solo el tacón” de Chanel

¿Cómo combinarlos?: Desde vestidos y faldas hasta jeans, el calzado al desnudo destaca por su versatilidad y facilidad para combinarse. Su diseño minimalista permite que se integre a distintos estilos, convirtiéndolo en la pieza ideal protagónica sin recargar el conjunto.

Lea: ¿Usaría los zapatos transparentes de Saint Laurent que lució Alexander Skarsgård?

Punta cuadrada

Diseño de Pelagia Kolotouros para Lacoste durante Paris Fashion Week. / EFE/EPA/Teresa Suárez

Foto: EFE - TERESA SUAREZ

La silueta de punta cuadrada se ha consolidado como un elemento clave en el calzado contemporáneo, especialmente en los tacones. Presente en pasarelas como la de Altuzarra, este diseño aporta un carácter arquitectónico a los estilos clásicos, con esquinas suavemente redondeadas que equilibran su estructura.

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¿Cómo combinarlos?: Ya sea en tacones, mocasines o zapatos planos, la punta cuadrada aporta estructura con un toque de suavidad. Su silueta arquitectónica los convierte en una opción versátil, capaz de complementar desde conjuntos casuales hasta propuestas más sofisticadas.

Estampado animal

Como cada temporada de otoño-invierno y primavera-verano, el estampado animal continúa ocupando un lugar destacado en la moda. En esta ocasión, sobresalen los diseños inspirados en reptiles, presentes en pasarelas como las de Khaite y Tory Burch, que aportan textura y un toque audaz y sofisticado al calzado.

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¿Cómo combinarlos?: El estampado animal combina especialmente bien con prendas de cuero y mezclilla, creando un contraste de texturas que añade carácter y un toque atrevido al conjunto. Es la elección ideal para transformar un atuendo clásico en una propuesta con más personalidad.

Correa en T

Grises, blanco, marrones o negro compusieron algunos de los tonos de la paleta cromática, en un desfile que se celebró el mismo día en el que se anunciaba la próxima exposición en el Museo Christian Dior de Granville (Normandía). Será a partir del 4 de abril y en torno a los colores de la infancia de recordado creador. / Julien de Rosa / AFP Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

La correa en T regresa a las pasarelas, aportando una esencia vintage al calzado contemporáneo. Presente en colecciones como la de Dior, este diseño atemporal evoca la elegancia clásica y se adapta a las siluetas modernas.

¿Cómo combinarlos?: Ideal para ocasiones más formales, el calzado con correa en T complementa vestidos y conjuntos de camisas blancas y pantalones de vestir. Su diseño de inspiración clásica aporta un acabado pulido y elegante, perfecto para elevar cualquier conjunto.

Estos diseños se destacan por su versatilidad. Para convertir el calzado en el protagonista del conjunto, la clave está en acompañarlo con prendas sobrias y tonos neutros que permitan resaltar sus detalles y aportar equilibrio al estilismo. Por otro lado, para quienes prefieren una estética más maximalista, el contraste de colores, texturas y materiales permite crear combinaciones más atrevidas, aportando dinamismo al conjunto y resaltando el diseño del calzado.

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