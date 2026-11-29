El concepto de las tres nuevas letras se basó en el Romantic Style, en el que el grupo muestra su faceta más romántica con “Se Puede” (Focus Track), “Todo Contigo” y “En La Sopa”. El mensaje de las letras es sentir sin reservas y convertir el amor…

Trinidad I es un proyecto de tres canciones que marcan el regreso de la agrupación originaria del Chocó, Chocquibtown, integrada por Gloria “ Goyo ” Martínez, Carlos “ Tostao ” Valencia y Miguel “ Slow Mike ” Martínez, tras una pausa de casi cuatro años en los que cada integrante recorrió su propio camino.

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El concepto de las tres nuevas letras se basó en el Romantic Style, en el que el grupo muestra su faceta más romántica con “Se Puede” (Focus Track), “Todo Contigo” y “En La Sopa”. El mensaje de las letras es sentir sin reservas y convertir el amor en motivo de baile, celebración y alegría. La propuesta musical del grupo fusiona el hip-hop con sonidos tradicionales y contemporáneos de Colombia y Latinoamérica, incorporando influencias de la salsa, el jazz latino y los ritmos del Pacífico, entre otros géneros.

La evolución musical del grupo también se refleja en su imagen. Desde el styling y la fotografía, la propuesta visual de esta nueva etapa reúne la identidad de Goyo, Tostao y Slow Mike y la forma en que han encontrado en la moda una manera de comunicar quiénes son y cómo quieren ser percibidos.

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Para construir esa imagen moderna, que conecta el diseño colombiano y las referencias internacionales, el grupo trabajó junto al fotógrafo Juan Moore y el stylist Iván Ramírez, quienes desarrollaron el concepto visual.

A lo largo de los años, la evolución estilística de Chocquibtown también ha estado marcada por las personalidades y los gustos de cada uno de sus integrantes. De acuerdo con Goyo, el vestuario es una extensión de esas identidades individuales y de la relación que cada uno ha construido con la moda.

“Creo que la evolución se da basada en nuestros gustos y en la manera en que escogemos vernos. Cada uno tiene su propio estilo; es una extensión y un reflejo de nuestros gustos y de nuestra relación con la moda. Tostao es más clásico. A Slow le gusta el futurismo, pero es fiel a lo urbano; el glam es abierto. Le gustan las marcas y el lujo desde su significado, por ejemplo, usar colaboraciones de Nike, Supreme, Louis Vuitton”, detalla Goyo.

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Mientras que ella, se considera “alquimista”. Además de celebrar su belleza y resaltar su figura, dice que le gusta contar historias a través de la ropa. “Por ejemplo, amo los dos mil y el Y2K, pero me identifico con los artistas que hablan de cultura, identidad. Las marcas latinoamericanas y los diseñadores locales, pero al mismo tiempo, las que celebran la negrura”, afirma.

En esa línea, Ramírez mencionó que para los looks de esta nueva etapa de Chocquibtown eligió prendas de marcas colombianas como La Petit Mort, MAZ Manuela Álvarez, Cul de Bal, Jorge Duque y Paula Mendoza. “El diseño local siempre está muy presente en mi trabajo y me interesaba darle espacio a marcas emergentes y a creadores que están haciendo cosas increíbles, cada uno con una manera muy propia de entender la ropa. Me gustaba que esas miradas se encontraran en los looks del grupo”, dijo Ramírez.

Desde el styling, Ramírez quería que esta nueva etapa se sintiera fresca, con un aire futurista y con toda la personalidad de Goyo, Tostao y Slow Mike. “Me inspiró mucho el reencuentro de los tres después de haber explorado sus propios caminos. Quería que cada uno se sintiera como él mismo en su look y que, al verlos juntos, se sintiera la fuerza que tienen como grupo”.

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Al trabajar la propuesta junto al fotógrafo Juan Moore, para Ramírez era importante pensar en cómo se iba a leer la ropa en sus fotos. “Fui armando los looks en conjunto, jugando con las siluetas y las proporciones para que cada uno tuviera su propia presencia y los tres compartieran un mismo lenguaje visual. Me gustaría que la gente que ha seguido a ChocQuibTown se reencuentre con esa energía que siempre ha reconocido en ellos y sienta curiosidad por lo que viene. Y que la industria vea cómo un grupo con una identidad tan marcada puede seguir explorando y abrir un capítulo distinto en su historia”, aseguró el estilista de moda.

La sesión también incluyó retratos de carácter artístico, pensados para destacar los looks y la imagen de cada integrante. Para Juan, este ejercicio representó una oportunidad de mostrar a Goyo, Tostao y Slow Mike como los íconos de moda que él reconoce en ellos.

La propuesta crea, a través del vestuario, un diálogo entre las raíces del grupo, el diseño colombiano y una visión de la moda y la música con proyección global.

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