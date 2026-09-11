En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW

El diseñador Tommy Hilfiger presentó su colección primavera 2027 durante el primer día de la Semana de la Moda de Nueva York. Al finalizar la pasarela, el modisto salió a saludar y paseó al perro de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol Travis Kelce, quien es el nuevo embajador de la marca.