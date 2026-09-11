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En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW

El diseñador Tommy Hilfiger presentó su colección primavera 2027 durante el primer día de la Semana de la Moda de Nueva York. Al finalizar la pasarela, el modisto salió a saludar y paseó al perro de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol Travis Kelce, quien es el nuevo embajador de la marca.

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Redacción Moda
10 de septiembre de 2026 – 07:03 p. m.
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- American fashion designer Tommy Hilfiger walks the runway at the end of the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway show at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Tras finalizar el desfile, Hilfiger salió a saludar con el perro de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol Travis Kelce, quien es el nuevo embajador de la marca. /EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- American model Gigi Hadid presents a creation by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Tommy Hilfiger presentó su colección para la primavera de 2027 y la modelo Gigi Hadid fue la encargada de abrir el desfile. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- Models present creations by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Aunque Hilfiger no siempre presenta sus colecciones en la New York Fashion Week (NYFW) cuando lo ha hecho, ha elegido lugares icónicos de la ciudad, como el Oyster Bar de la estación Grand Central, un antiguo ferry de los que conectan Manhattan y Staten Island, este jueves eligió el Hotel Plaza de Nueva York. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- Models present creations by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
De acuerdo con PVH (Phillips-Van Heusen), el conglomerado que adquirió la marca en 2010, Tommy Hilfiger tuvo una facturación global de unos 9.000 millones de dólares en 2025. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- Models present creations by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
El estilo de la marca se destaca por diseños 'preppy' y el "made in USA". / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- A face chart is seen backstage as models get ready at the Plaza Hotel for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
La marca se destaca por la presencia en sus desfiles de celebridades e 'influencers' que lucen sus prendas en el evento. De Colombia asistieron como invitados el cantante Ryan Castro, la presentadora Laura Tobón y el actor Carlos Torres. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- American singer Slayyyter performs during of the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
La cantante Slayyyter fue una de las grandes sorpresas de la pasarela. /EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- American fashion designer Tommy Hilfiger walks the runway at the end of the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway show at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Tras finalizar el desfile, Hilfiger salió a saludar con el perro de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol Travis Kelce, quien es el nuevo embajador de la marca. /EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- American model Gigi Hadid presents a creation by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Tommy Hilfiger presentó su colección para la primavera de 2027 y la modelo Gigi Hadid fue la encargada de abrir el desfile. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- Models present creations by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Aunque Hilfiger no siempre presenta sus colecciones en la New York Fashion Week (NYFW) cuando lo ha hecho, ha elegido lugares icónicos de la ciudad, como el Oyster Bar de la estación Grand Central, un antiguo ferry de los que conectan Manhattan y Staten Island, este jueves eligió el Hotel Plaza de Nueva York. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- Models present creations by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
De acuerdo con PVH (Phillips-Van Heusen), el conglomerado que adquirió la marca en 2010, Tommy Hilfiger tuvo una facturación global de unos 9.000 millones de dólares en 2025. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
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NEW YORK (United States), 10/09/2026.- Models present creations by Tommy Hilfiger for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
El estilo de la marca se destaca por diseños 'preppy' y el "made in USA". / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- A face chart is seen backstage as models get ready at the Plaza Hotel for the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
La marca se destaca por la presencia en sus desfiles de celebridades e 'influencers' que lucen sus prendas en el evento. De Colombia asistieron como invitados el cantante Ryan Castro, la presentadora Laura Tobón y el actor Carlos Torres. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
Foto: EFE - SARAH YENESEL
NEW YORK (United States), 10/09/2026.- American singer Slayyyter performs during of the New York Fashion Week Tommy Hilfiger runway at the Plaza Hotel in New York, New York, USA, 10 September 2026. (Moda, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
La cantante Slayyyter fue una de las grandes sorpresas de la pasarela. /EFE/EPA/Sarah Yenesel
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