En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW

Tras finalizar el desfile, Hilfiger salió a saludar con el perro de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol Travis Kelce, quien es el nuevo embajador de la marca. /EFE/EPA/Sarah Yenesel
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Tommy Hilfiger presentó su colección para la primavera de 2027 y la modelo Gigi Hadid fue la encargada de abrir el desfile. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
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Aunque Hilfiger no siempre presenta sus colecciones en la New York Fashion Week (NYFW) cuando lo ha hecho, ha elegido lugares icónicos de la ciudad, como el Oyster Bar de la estación Grand Central, un antiguo ferry de los que conectan Manhattan y Staten Island, este jueves eligió el Hotel Plaza de Nueva York. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
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De acuerdo con PVH (Phillips-Van Heusen), el conglomerado que adquirió la marca en 2010, Tommy Hilfiger tuvo una facturación global de unos 9.000 millones de dólares en 2025. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
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El estilo de la marca se destaca por diseños 'preppy' y el "made in USA". / EFE/EPA/Sarah Yenesel
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La marca se destaca por la presencia en sus desfiles de celebridades e 'influencers' que lucen sus prendas en el evento. De Colombia asistieron como invitados el cantante Ryan Castro, la presentadora Laura Tobón y el actor Carlos Torres. / EFE/EPA/Sarah Yenesel
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La cantante Slayyyter fue una de las grandes sorpresas de la pasarela. /EFE/EPA/Sarah Yenesel
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