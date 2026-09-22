IA, pasaporte digital para la ropa y más novedades de la feria textil Nextech

De acuerdo con Inexmoda, la transformación tecnológica de la moda dejó de concentrarse exclusivamente en la modernización de las plantas y la maquinaria. Hoy también se tiene en cuenta la manera en que las empresas diseñan, producen, administran sus…

Maquinaria, inteligencia artificial, software, automatización, logística y soluciones para el comercio digital harán parte de la oferta de Nextech by Colombiatex, la nueva plataforma especializada de Inexmoda que busca transformar distintas etapas de la cadena de valor de la industria de la moda.

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De acuerdo con Inexmoda, la transformación tecnológica de la moda dejó de concentrarse exclusivamente en la modernización de las plantas y la maquinaria. Hoy también se tiene en cuenta la manera en que las empresas diseñan, producen, administran sus inventarios, comercializan sus productos, gestionan sus cadenas de suministro y conocen a sus consumidores.

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El evento, que se realizará en Plaza Mayor, en Medellín, espera reunir cerca de 100 expositores y 5.000 compradores y visitantes especializados de más de 20 países.

Vale la pena mencionar que la industria de la moda en Colombia cuenta con cerca de 85.000 empresas constituidas legalmente, según cifras de Inexmoda. De ese número, tan solo 16.000 son personas jurídicas; las otras son personas naturales. Uno de los retos actuales del sector es el alto nivel de informalidad.

De esas 16.000, 450 empresas han intentado exportar o han exportado al menos una vez en los últimos años. Sin embargo, solo 90 han sostenido las exportaciones. Las cifras muestran que, pese al interés que tiene la industria por entrar a nuevos mercados, las marcas deben organizar su cadena productiva.

Hablamos con Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, sobre el nacimiento de la nueva plataforma, sus expectativas y otros retos que enfrenta la industria de la moda colombiana, como la competencia frente a las plataformas digitales Temu y Shein.

¿Cómo nació Nextech by Colombiatex?

Esta feria nació hace 2 años. Comenzamos con esta iniciativa en octubre de 2024 y la razón de ser de Nextech como evento es que identificamos que la tecnología y la sofisticación de la cadena de valor son fundamentales para que Colombia pueda competir.

El país se enfrenta a lo que nosotros llamamos la "teoría del caos", que habla de una luz y una sombra. La luz que tiene nuestro sector es la exuberancia cultural y creativa. Somos orgullosos de lo que somos, lo mostramos, lo expresamos, lo manifestamos y eso se ve reflejado en la diversidad de las marcas y emprendimientos. Sin embargo, eso está enfrentado con la sombra de este sector: el caos operativo.

¿A qué se refiere con caos operativo?

Cuando hablamos de caos operativo, nos referimos a una desestructura sectorial muy fuerte en la cadena de valor, producción, métodos, tiempo, cumplimiento, entre otros factores. Además del modelo financiero, la moda requiere de velocidad y de mucha trazabilidad en la cadena para saber dónde están los recursos, porque los ciclos de este negocio son muy largos, desde la compra del insumo de los textiles hasta la colocación del producto.

Primero, es un sector altamente informal. Segundo, es desestructurado en lo operativo. Tercero, las exportaciones de la industria de la moda están en manos de unas compañías que han logrado, no solamente la diferenciación, sino también estructura operativa y administrativa.

Entonces, cuando uno analiza esos factores, entiende que tenemos que trabajar como país en la sofisticación de la cadena de valor para dar el salto internacional y ahí llega Nextech by Colombiatex.

¿Qué encontrarán los visitantes en Nextech?

Queremos que las empresas encuentren las soluciones de base tecnológica que realmente necesitan, conozcan cómo aplicarlas a sus negocios y puedan convertirlas en nuevas oportunidades para crecer y competir en los mercados internacionales. Además, la feria mostrará la unión entre la industria de la moda y las empresas tecnológicas o startups en soluciones como la trazabilidad, que es fundamental cuando se habla de sostenibilidad en el sector.

En cuanto al ejercicio diario, por ejemplo, un operario ya no tiene que saber coser, ya tiene que saber operar una máquina, saber utilizarla. Entonces, ya cambiamos de operario a operador de máquina. Una persona que se demoraba 10 meses o 11 meses en su ciclo de aprendizaje para coser, ahora se va a demorar 10 minutos aprendiendo a operar la máquina. Eso va a ser mucho más fácil para las compañías, para que el sector pueda seguir trabajando y para que cada vez más personas puedan trabajar en la industria textil de una manera más sencilla y natural a través de la tecnología y de la automatización.

En esa línea, ¿qué papel jugará la IA en la transformación tecnológica de la industria de la moda?

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La inteligencia artificial puede apoyar a los equipos de diseño en la planeación de las colecciones. La tecnología no va a sustituir al ser humano, sino que va a cambiar la forma en que hace las cosas. En el caso, por ejemplo, de la confección, el operario va a evolucionar eventualmente a ser un operador, se vuelve más técnico y especializado.

El diseñador de modas va a utilizar herramientas que lo ayudarán a crear los moodboards y colecciones con inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el rol del diseñador? Tiene que conocer de moda y ser un diseñador, pero con la tecnología también será un curador de toda la información que logra interpretar, con la sensibilidad y lo que quiere proyectar la marca.

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Los roles se empiezan a elevar y a sofisticar a través de la tecnología, no los excluye.

¿Cuáles son las expectativas de esta nueva plataforma que se realizará cada dos años?

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Nuestra intención es que este proyecto siga creciendo y que se vuelva un escenario global donde podamos integrar a otros países que son muy fuertes en tecnología y que pueden ayudar a Colombia a transformarse. Para que la moda dé el salto global que queremos, necesitamos sofisticarla, automatizarla y tecnificarla.

Esta feria hace parte del concepto de Colombiatex, ¿cuál es la diferencia de esta nueva plataforma?

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Este es un spin-off de Colombiatex, una feria enfocada en el abastecimiento, es decir, la cadena de valor hacia atrás: insumos, hilos, hilazas, maquinaria para la confección. Nextech ofrece soluciones y nuevas herramientas tecnológicas. Además, se hará cada dos años porque la reposición y la implementación de herramientas tecnológicas tardan más tiempo, pues implican evaluar el proceso, implementar las soluciones y hacer una transformación cultural.

¿Por qué decidieron realizar Nextech junto a Colombia Fashion Summit?

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Lo unimos con Colombia Fashion Summit, un evento que hacemos junto a Modaes de España porque para nosotros Colombia y España son países, de alguna manera, espejo. Ahora, ¿qué nos pueden compartir los empresarios que vienen de España? La manera en que han identificado oportunidades y cómo han tecnificado la cadena de valor. Hay un match perfecto y queremos que sea una semana que hable de la estrategia del sector a nivel internacional.

¿En qué punto estamos ahorita en sostenibilidad?

La coyuntura global que afecta las economías, la geopolítica y, por supuesto, a la industria de la moda ha hecho que la sostenibilidad deje de estar en las principales prioridades de la agenda. Es decir, la coyuntura ha causado que las compañías se enfoquen en otros temas. Estamos viviendo un contexto de hiperinflación, de cambios de gobiernos, de desastres naturales, de conflictos geopolíticas y demás, y cuando hay tantas variables en el entorno que atender, las estrategias de las compañías se vuelcan a la inmediatez.

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Aunque la sostenibilidad sigue siendo un tema prioritario para el sector en Colombia. Por eso, en Nextech tendremos desde la sostenibilidad y la circularidad toda la agenda regulatoria que se viene para la industria de la moda. En Colombia hay una altísima conciencia alrededor del tema, puede ser porque somos un país muy biodiverso. Así las cosas, con la regulación que está implementando Europa, el país tendrá que incluir en sus empresas de moda la trazabilidad y eso se logra con tecnología. En la feria presentaremos un piloto de pasaporte digital que estamos desarrollando y testeando con 40 compañías.

¿Para qué servirá el pasaporte digital?

El pasaporte digital finalmente le va a permitir a los consumidores conocer la historia del producto: de dónde viene, dónde se fabricó, con qué insumos, quién lo hizo y dónde puede terminar su vida útil.

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¿Qué necesitan puntualmente las marcas colombianas para exportar?

Nuestro gran reto para dar ese salto internacional no es la capacidad creativa, es la tecnificación de la cadena de valor.

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